98,7% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose em Alegrete

Na população adulta, composta por 57.568 pessoas (100%), 56.825 (98,7%) já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 50.163 (87,1%) com o esquema vacinal completo.

A população geral possui 73.028 habitantes. 61.096, aproximadamente 84%, encontram-se com a primeira dose da vacina. Já 50.874, aproximadamente 70%, estão com o esquema vacinal completo.

“É, sem dúvidas, um momento muito importante e especial para todos nós alegretenses. A população adulta já se encontra na fase final do processo de vacinação com 98,7% no mínimo com uma dose. Chegamos a 84% das pessoas vacinadas com a primeira dose e 70% com a segunda dose da população geral. Mais um passo que damos em busca da imunização completa no Alegrete”, destacou Márcio Amaral.

Ao todo, Alegrete já aplicou 116.884 imunizantes.