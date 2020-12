Violência contra a mulher é tema de alunos do Emílio; nas redes socias todos podem conhercer e votar no tranbalho

Na última semana, alunas da Escola Emílio Zuñeda realizaram um projeto sobre o livro A Cartomante, de Machado de Assis. O trabalho tinha como tema central a violência contra a mulher.

A aluna Maria Luiza Azeredo Lencina e o colega Tiago De Ávila Fernandes com a supervisão da professora Nilvana Vilaverde conseguiram levar esse importante assunto para as redes sociais com intuito de compartilhar os trabalhos e mostrar às pessoas o quanto é importante esse tema.

Maria Luiza e Tiago pensaram em fazer um trabalho que a comunidade compreendesse o assunto e a tentativa foi alcançar o público mais jovem por isso, usar a mídia digital como ferramenta de alcance. A aluna, Maria Luiza, relata a importância da representatividade da mulher em todos os seguimentos.”Não podemos aceitar a violência como algo normal precisamos de forma urgente despertar a consciência de todos, quanto mais falarmos sobre esse tema mais evidenciarmos, mais pessoas terão conhecimento” – destacou.

Os alunos também precisam da ajuda de todos pois estão concorrendo a um prêmio baseado no trabalho que, no final, terá mais curtidas. Veja o recado: