Pracinhas de brinquedo necessitam de manutenção

As pracinhas de brinquedo estão nas principais praças de Alegrete. A que fica localizada dentro do espaço da Praça General Osório, mais conhecida como praça nova, está com problemas.

Usuários lamentam o aspecto de abandono do local. Relatam que o cercamento está sem manutenção, os brinquedos sem pintura e sem graxa nas engrenagens.

No piso falta areia e um matinho toma conta do local, mostrando um aspecto de sujeira num espaço que deveria ser bem conservado, já que é destinado ao lazer de crianças, comentou um pai que mora próximo a pracinha.

A limpeza e manutenção desses locais públicos é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Os parquinhos infantis são os locais onde pais ou responsáveis levam seus filhos para brincar.

O Secretário de Infraestrutura, Mario Riverino Soares disse que já entraram em contato com empresas próximas solicitando parcerias, no sentido que as empresas ajudem na conservação e coloquem placas de propagandas nas pracinhas.