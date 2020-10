No aniversário da loja, empresário de Alegrete, perdoa 30 mil em dívidas de clientes

Uma atitude completamente inusitada marca a vida de um jovem empresário de Alegrete. Luis Guilherme Nunes Prigol, da Beco, que trabalha com ramo de camisetas, bermudas, tênis, skates e artigos para jovens.

Vendo em seus cadastros muita inadimplência de clientes que compraram e não honraram suas dívidas, e depois de tentativas frustradas de resgatar valores, o empresário tomou uma atitude completamente diferente, em plena pandemia, quando a loja fez seis anos.

Ele diz que vai começar como se fosse do zero e para isso perdoou 30 mil em dívidas e, a partir de agora, não vai mais vender no crediário.

-Somos incentivados a sermos empreendedores, mas não tem como trabalhar quando as pessoas não pagam o que compram, já que nós empresários não temos nunca nossas dívidas perdoadas, atesta.

O interessante é que entre os que devem tem pessoas que têm condições e, mesmo assim não pagaram, disse o empresário.