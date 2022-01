A 17 dias do Efipan, cuidados com o gramado do Farroupilha são redobrados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Assim como em todos anos, a prefeitura faz um mutirão para deixar o Estádio Municipal Farroupilha apto a sediar mais um Encontro de Futebol Infantil Pan-americano (Efipan).

A 41ª edição acontece de 20 a 30 de janeiro. E para isso, a prefeitura através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), está com uma equipe completa no estádio.

Neste ano o maior desafio está sendo o cuidado com o gramado. A estiagem castigou a grama que está recebendo irrigação através de um caminhão pipa e de mangueiras.

Gramado recebe água diariamente

caminhão pipa no auxílio

A parte de iluminação está ganhando reparos especiais, já que por conta de transmissões de jogos pela TV, terá de ser otimizada.

O diretor de esportes do município Emerson Coelho, destaca a cooperação de outras secretarias junto à Secel, onde estão a secretaria de agricultura e pecuária e a secretaria de infraestrutura.

Coelho ressalta que os cuidados com o gramado são imprescindíveis. “Ali será o grande palco”, avalia. Mas para o espetáculo estar a contento, toda a infraestrutura do Estádio Municipal Farroupilha tem que estar de acordo reitera o diretor.

A secretária Ângela Viero, o diretor de Esportes, Emerson Coelho e o engenheiro Alisson Cooper acompanham as reformas no estádio diariamente.

Secretária Ângela, diretor de esportes e engenheiro Alisson

As unidades militares, estão dando suporte. Soldados do 12º Batalhão de Engenharia e Combate estão a pleno vapor em verdadeira “força-tarefa”.

“O Exército é uma verdadeira mão amiga, emprestando seus braços fortes desde a pintura do estádio até alojando delegações “, frisa o prefeito em exercício Jesse Trindade.

militares na pintura do muro

Nesta edição o Efipan recebe dez equipes, com 9 clubes do Brasil e somente um estrangeiro (Rentistas do Uruguai), em virtude da pandemia.

Já o presidente do Flamengo Antônio Carlos Antunes Fagundes, ressalta que todos os cuidados e orientações das autoridades sanitárias, em razão da pandemia do Covid-19, serão rigorosamente atendidas.

O criador e coordenador do Efipan desde a primeira edição conta com uma inestimável equipe de colaboradores, que dão o suporte necessário para um evento que faz parte do calendário da CBF, FIFA e Comebol.

Fotos: Secel