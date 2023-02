A 30 dias do Carnaval, Assercal garante: a avenida estará pronta no dia 25 de fevereiro

A contagem regressiva já iniciou, na tarde de sexta-feira(3), exatos 30 da grande noite, da esperada e enaltecida retomada do Carnaval de rua, de Alegrete, o da Presidente da Assercal Gilson Vaucher e Vice-Presidente Rafael Faraco destacaram que a obra da passarela do samba será entregue no próximo dia 25 de fevereiro.

A informação foi durante a visita do Prefeito Márcio Amaral, Vice-Prefeito Jesse Trindade, Secretário de Finanças José Luis Caurio e Secretário de Segurança Daniel Rosso, às obras da Passarela do Samba, que irá abrigar o carnaval, nos dia 3 e 4 de março.

No endereço, Avenida Inácio Campos de Menezes estão sendo construídas as arquibancadas e os camarotes de alvenaria, um grande empreendimento para o município que ficará à disposição da comunidade.

As autoridades foram fiscalizar e conversar com o Presidente e Vice-Presidente da Assercal.

Além da importância cultural e social para a sociedade alegretense, também existe a relevância econômica que movimenta diversos setores, desde os vendedores, equipes de manutenção, construção, segurança, comércio, costureiras, serralheiros, músicos, artistas e mais uma diversidade de empregos diretos e indiretos gerados através dessa festa que é um patrimônio cultural da nação brasileira.

A Diretoria da Assercal agradeceu a visita dos representantes e acrescentou: “que sigamos juntos na construção de mais um grande evento para a cidade de Alegrete”.

Gilson Vaucher falou ao PAT que tem a certeza de que até a data , dia 3, todos os camarotes estarão vendidos, ao total são 143, sendo que há oito reservas e apenas 35 disponíveis.

“Está ficando lindo e será algo grandioso para dar orgulho a todos, somente a iluminação vai contar com 60 refletores que deixará o local como se fosse dia. Todos os dias, há mais de dois meses, as escolas estão com eventos e não há uma ocorrência ou incidente. A integração e união está fazendo tudo acontecer, pois sempre destaquei, a nossa rivalidade vai ser na pista, no dia 3, às 22h, mas de forma pacífica com todos fazendo bonito e as duas noites de evento se consagrando depois de oito anos de saudade e carência da festa mais popular do Brasil”- considerou.