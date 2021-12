A agrovila da Conceição- um diferencial no pampa gaúcho em Alegrete

Share on Email

A comunidade da Conceição, no interior de Alegrete, é diferenciada é mais do que uma área rural e caracterizada por ter uma verdadeira Vila na imensidão do pampa gaúcho.

Distante 50 km de Alegrete, o local congrega um Polo Educacional, a sede da Igreja, posto de saúde, o bolicho Bela Vista e vários moradores. Ali, antes da pandemia servia de ponto de encontro de trabalhadores de granjas e estâncias da Região. Assim como para realização de eventos à comunidade.

Vila da Conceição em Alegrete

O local tem uma benção especial que carrega no próprio nome de Nossa Senhora da Conceição. A área onde está Pólo foi de doação de Murillo Nunes de Oliveira, antigo morador da localidade. A escola realiza um trabalho de formação de crianças e jovens e congrega a comunidade em projetos e eventos.

Vila da Conceição em Alegrete

A presidente da comunidade, Lissandra Lemes Severo, diz que conseguiu melhorias no encanamento da Vila e poço artesiano. Ela sabe que precisa mais, principalmente no Polo com mais salas de aula e até uma quadra coberta.

Vila da Conceição no interior de Alegrete

E neste período de pandemia, em que estamos vivendo incertezas e perdas, fortalecer a nossa fé é fundamental. E lá, por incrível que pareça, a comunidade tem este espaço.

Igreja do Avivamento na Vila da Conceição -interior de Alegrete

O pastor Claudio Torres Pereira, da Igreja do Avivamento, que mora na comunidade, ministra cultos junto com a esposa na igrejinha da Vila da Conceição-algo ímpar que caracteriza aquela comunidade do interior de Alegrete.

Ele se criou no interior trabalhando e diz que desde que se voltou à religião ao conhecer o Pastor Jorge Egídio, sentiu sua vida mudar e estudou para ministrar os cultos.

Claudio Pereira conta que no domingo chega a ter 40 pessoas e, agora com todos os cuidados que exigem os protocolos. – Agora mais do que nunca temos que ter nossa fé bem forte, porque estamos passando por essas provas que a pandemia nos impôs.