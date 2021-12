A AIDS não tem vacina, a prevenção é o melhor remédio

De acordo com a coordenadora do Serviço de Assistência Especializada (SAE), a psicóloga Elizabeth Souza Costa, foram feitos alguns testes rápidos, orientação, distribuição preservativos, de materiais publicitários e brindes.

Ela pontuou que alunos do 8º Ano do Colégio Raymundo Carvalho, também, participaram da ação.

Elizabeth foi taxativa em dizer que tudo passa pelo básico, a prevenção. O SAE tem uma equipe multidisciplinar para atender a todos e de forma gratuita, mas isso não pode ser motivo para que a população se descuide em relação à prevenção. “O único método seguro é o preservativo” – ressalta.

A coordenadora acrescenta que há distribuição de preservativo masculino e feminino, além dos testes rápidos que são realizados em todas as UBSs.

O diagnóstico precoce do HIV e o rápido início do tratamento reduzem as chances de complicações da doença. A campanha Dezembro Vermelho promove a mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com o HIV.

Mesmo assim, Elisabeth fala que existe, ainda, muitos mitos e preconceitos em relação ao contagio do HIV, o que contribui para a desinformação e o estigma da doença.

A AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico, conhecida também por “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”, causada pelo vírus HIV.

O vírus ataca as células de defesa do corpo humano, deixando o organismo mais vulnerável para doenças e infecções.

O SAE existe desde 1997 em Alegrete e conta com uma equipe multidisciplinar de médico, obstetra, ginecologista, pediatra, enfermeira, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutica e técnico em enfermagem. O serviço atende 456 pacientes periodicamente com os medicamentos antirretrovirais para tratamento do HIV em Alegrete.

Elizabeth disse que não há uma diferença muito grande entre os casos masculinos e femininos, além de mais uma vez falar da importância do preservativo pois o vírus não escolhe raça, cor, classe social ou qualquer diferença entre as pessoas que não se previnem. Um destaque são de casos de todas as idades, inclusive adolescentes.

Ela também complementou falando sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Um recurso emergencial para pessoas que possam ter sido expostas à infecção, seja por situações como relações desprotegidas, rompimento da camisinha, violência sexual ou acidentes ocupacionais por profissionais da saúde.

Outras ações serão realizadas em decorrência do mês Dezembro Vermelho. A próxima será no sábado (4/12), às 18h, na Praça dos Patinhos. Novamente a equipe vai orientar, distribuir preservativos, materiais publicitários e brindes.

O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 34224271. O endereço é avenida Tiaraju, 1969, bairro Capão do Angico.