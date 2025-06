A Angelos Oeste investe em modernização e anuncia novas salas velatórias em Alegrete

O projeto contempla a construção de novas salas, que irão oferecer mais conforto, tecnologia e acolhimento às famílias atendidas.

Com um conceito inovador e ambientes cuidadosamente planejados, as novas salas contarão com infraestrutura moderna, climatização inteligente, iluminação personalizada e espaços que unem funcionalidade e sensibilidade — refletindo o compromisso da Angelos Oeste com o atendimento de excelência e a constante busca pela melhoria dos seus serviços.

Um dos destaques dessa nova estrutura será a Sala de Memórias, um espaço especialmente criado para que familiares e amigos possam relembrar e homenagear seus entes queridos por meio de fotos, objetos e lembranças que marcaram suas histórias. Além disso, o ambiente contará com um local apropriado para o armazenamento de cinzas, oferecendo uma opção respeitosa e acolhedora para aqueles que optam pela cremação.

“Acreditamos que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível oferecer um ambiente digno, respeitoso e acolhedor. Esta obra representa mais um passo da Angelos na missão de inovar e proporcionar o melhor para as famílias de Alegrete”, afirma a direção da empresa.

A conclusão da obra está prevista para os próximos meses e marca um novo capítulo na história da Angelos Oeste, sempre comprometida em aliar acolhimento, cuidado e modernidade.

