A ansiedade da pequena aluna à espera de professor para EMEI da Zona Leste

A mãe de uma menina de três anos aguarda, com ansiedade, o início da aula de sua filha. Ela diz que comprou todo o material para a pequena e nada da aula começar porque não tem professor para a turma da pequena na EMEI Arnaldo da Costa Paz no bairro Getúlio Vargas. As aulas presenciais iniciaram há quase um mês nas escolas da Rede Municipal. A menina mexe no material e pergunta quando vai para a escola, diz a avó Elaine Trindade.

A falta de professores em escolas da rede municipal fez com que a Prefeitura enviasse um Projeto à Câmara com a solicitação de contratação de 28 professores. De acordo com o presidente, Anilton Oliveira, o projeto está em regime de urgência e vai tramitar com mais rapidez.

Conforme a justificativa, serão contratados 8 professores de Matemática, 5 de Ciências, 5 para Língua Portuguesa e 10 professores para educação infantil e serie iniciais.