A APAE Alegrete aborda o tema “Pessoas com Deficiência e a COVID-19

A APAE Alegrete através da Diretoria, profissionais e colaboradores destacam nesta semana o tema “ Pessoas com Deficiência e a COVID 19”.

Veja:

O isolamento social provocado pela pandemia da COVID 19 modificou o cotidiano das pessoas com deficiência. Alterou atividades realizadas no dia-a-dia e trouxe novos desafios e obstáculos. Ferramentas e soluções assistivas digitais são grandes aliadas para pessoas com deficiência e podem minimizar impactos que surgem neste momento. A situação da exclusão foi evidenciada com a pandemia e o principal motivo foi o fato das pessoas com deficiência ter a imunidade baixa e ter mais chances de contrair o vírus.

Apesar disso, segundo o Ministério da Saúde, só fazem parte do grupo de risco, pessoas com deficiência que possuam os seguintes fatores:

• Dificuldades respiratória e com cuidados básicos;

• Em tratamento de câncer;

• Ser maio de 60 anos;

• Possuir doenças neurológicas ou associadas ao pulmão; rins, pressão arterial e diabetes.

Desta forma, cuidados, medidas preventivas, medidas de proteção e distanciamento social devem ser redobrados.

E por fim, ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, menos preconceito, mais amor, garantir a prioridade de atendimento e atenção dos governos e instituições.

