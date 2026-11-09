A boa comunicação e o jeito especial de vender imóveis de dois corretores de Alegrete

Os corretores de imóveis são alguns dos trabalhadores que precisam ter criatividade e se superar para a oferecer imóveis para alugar ou vender, pois as ofertas são muitas em Alegrete. Com muita gente querendo casa ou apartamento é necessário ir além do óbvio.

A internet tem sido a ferramenta principal para a oferta de imóveis. Ter boa comunicação e expressão e saber as condições do que oferece é muito importante. As imobiliárias ou corretores independentes tem imóveis para alugar e vender em vários pontos da cidade, desde os mais simples aos mais sofisticados.

Como neste mercado muitos compram para investir e depois alugar, ou novamente vender, um que usa bem o aspecto de comunicação é o corretor Mateus Petrocelli. De forma simples, o jovem corretor, apresenta cada imóvel que oferta, localização e já vai dizendo o porquê vale a pena investir – mesmo nos que precisam de reformas a fazer. ” É preciso passar a cada cliente a confiança, sempre falando a verdade, e mais que isso, fazer ele sentir que pode ter seu cantinho próprio para morar e viver com sua família.

Mireli Marques é outra que há seis anos faz da corretagem a sua rotina de trabalho em uma imobiliária no centro de Alegrete. E com calma e muito conhecimento, ela procura deixar os clientes a vontade ao apresentar cada imóvel, dentre as várias ofertas. Ela busca mostrar a importância de um bom aluguel ou da aquisição de um imóvel próprio, como forma de ter um lar à família e bem receber amigos. “Sou tranquila e procuro dar as informações necessárias e verídicas das condições de cada apartamento ou casa, pois temos que fazer com que nossos clientes se encantem com a sua aquisição e isso passa pelo nosso bom atendimento”

As dificuldades a quem busca imóvel para compra e depende de empréstimos ainda é o custo dos apartamentos ou casas, mesmo as com dois dormitórios, e em bairros mais distantes do centro. Quem paga, em média, hoje um aluguel de 900 reais em uma casa de dois quartos com garagem, num bairro próximo a avenida Assis Brasil, por exemplo, como uma professora municipal que tenta fazer empréstimo para comprar um imóvel de cerca de 250 mil reais, terá que pagar uma prestação bem mais alta do que o valor do aluguel. Isso acaba inviabilizando a aquisição de imóveis, sem contar que vai ficar mais de 15 anos para pagar.

Já quem tem fôlego financeiro e consegue guardar dinheiro pode fazer bons negócios e conseguir um bom imóvel, tanto em apartamento como casas no centro ou em bairros de Alegrete, mas para isso é bom ter um bom corretor imobiliário.

Outro aspecto que, às vezes, dificulta os negócios e se imóvel está alugado. Os corretores têm dificuldades de mostrar, internamente, cada apartamento ou casa disponíveis nas imobiliárias das cidade.