A bola rola a partir desta quarta-feira no Citadino de Futsal em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na reunião, foram abordados assuntos como os dias e locais dos primeiros jogos. Foi definido que a competição inicia nesta quarta-feira, e a próxima rodada será no sábado (25). Anteriormente, a rodada seria na sexta (24); porém, o ginásio Oswaldo Aranha precisa de uma vistoria técnica na rede elétrica para que o local seja liberado de maneira definitiva. Segundo relatos, os Bombeiros devem realizar a fiscalização nos próximos dias.

Kailany Santos, brutalmente assassinada, interrompeu muitos sonhos de uma vida melhor

Confira abaixo os jogos de abertura na Arena Esporte e Lazer:

19h – Center Fhotos x New Castle

20h15 – Venelle x Galáticos/Centenário

21h30 – Calvos F.C x Pumas

Os jogos serão disputados nas quartas-feiras na Arena Esporte e Lazer e nas sextas-feiras no ginásio Oswaldo Aranha. A competição tornou-se referência no Rio Grande do Sul pelo grande envolvimento e engajamento de atletas de diversas localidades. Setores como comércio, gastronomia, mobilidade urbana, rede hoteleira e entretenimento ficam movimentados durante o período.