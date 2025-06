“A bomba do mate impediu que ela fosse atingida pela frente”, diz delegado sobre mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 34 anos tentou matar a ex-companheira, de 28 anos, na quarta-feira (25), em São Francisco de Assis, na região central do Estado. Ela foi encaminhada para atendimento médico em Santa Maria e está fora de perigo.

Segundo a Polícia Civil, ele atirou cerca de oito vezes, mas somente um tiro a atingiu, na região das costas. O primeiro disparo ocorreu enquanto a vítima tomava chimarrão, sentada, em frente à residência. A bala atingiu e partiu a bomba usada no mate.

Um dos disparos acertou a bomba do chimarrão, que impediu que a mulher fosse atingida pela frente.Polícia Civil / Divulgação

Após, o homem ainda teria atingido ela com coronhadas. O crime aconteceu na casa onde vive a vítima, no bairro João de Deus, e foi presenciado pelos três filhos da mulher.

Durante o ataque, ela conseguiu fugir para pedir socorro. O homem foi encontrado morto horas depois, em uma localidade no interior do município. Segundo a polícia, ele tirou a própria vida.

Arma usada na tentativa de matar a vítima.Polícia Civil / Divulgação

Homem não aceitava o fim do relacionamento

A vítima e o homem tinham rompido o relacionamento havia uma semana e, segundo depoimento da vítima, foi a partir disso que ele começou a fazer ameaças contra ela.

De acordo com o delegado Marcelo Batista, o homem não aceitava o fim do relacionamento e chegou até a residência atirando com uma arma calibre 22:

— Ela estava tomando chimarrão na área de casa quando ele começou a atirar. Ele atirou de seis a oito vezes, alguns tiros acertaram a parede e somente um acertou as costas da vítima. A bomba do mate impediu que ela fosse atingida pela frente — explica o delegado.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio. O ex-companheiro não tinha registro de porte de arma e já possuía antecedentes policiais por violência doméstica contra outras duas mulheres.

Fonte: GZH