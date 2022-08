A cadeia criminosa do tráfico é alimentada pelo crescente consumo de drogas, diz delegado Valeriano

Share on Email

Com ponderação e com olhar sereno como lhe é peculiar, o Delegado Regional, Valeriano Garcia Neto, falou de sua passagem por Alegrete e a transferência para a cidade de Taquara.

Diz que ele, a esposa escrivã de polícia, Débora Prestes Vernes, e os filhos vieram para ficar dois anos e agora ao final de quatro estão deixando Alegrete.

A cidade nos abraçou no sentido de acolhimento e aqui fizemos o nosso melhor na Polícia Civil. Construímos pontes onde não existiam, em relação à comunidade.

Valeriano Neto destacou que o trabalho da Polícia Civil em Alegrete é tão importante como em outros grandes centros da região metropolitana ou litorânea.

Delegado Regional de Polícia

Aqui, diz que pode se dizer que avançaram no trabalho com treinamento de tiro aos policiais; atendimento pré hospital; reforço cartorial; instalação da DECRAB; lotação de servidores e policiais nos municípios da 4ª Região Policial; Papo Responsa e a mediação de conflitos no âmbito policial.

O Delegado atesta que com toda certeza deram um incremento no trabalho da Polícia Civil em Alegrete e Região. Estamos indo com a experiêcia, a amizade de alguns e respeito de todos.

Dentre os crimes com maior incidência, na DP Regional, está o tráfico e o abigeato. Ele destaca que o câncer não é o tráfico, e sim o consumo que alimenta essa cadeia criminosa que resulta em roubo, latrocínio, homicídio, extrorsão estelionato e furto.

Delegado Regional Valeriano Garcia Neto

Valeriano Neto está há 13 anos na Civil e se diz realizado profissionalmente, porque tem que ser vocacionado. “No dia a dia estamos para servir e proteger e temos que ver a dimensão humana, porque ninguém precisa ser maltratado porque cometeu crime.

A policial que vai assumir a DP Regional, em Alegrete, é a Delegada Daniela Barbosa que vem da cidade de Bagé.