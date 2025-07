A Casa do Gaúcho celebra 35 anos de tradição no nosso Alegrete

A Casa do Gaúcho sempre teve como missão manter viva a chama do tradicionalismo. São mais de três décadas oferecendo pilchas para o peão e a prenda, encilhas para o cavalo, e uma infinidade de produtos e artigos gaúchos que fazem parte do dia a dia e da alma do povo gaúcho.

A Casa do Gaúcho é muito mais do que um comércio. É ponto de encontro, é referência, é orgulho para quem cultua as raízes do nosso pago. Aqui, cada detalhe carrega o amor pela tradição, o respeito pela história e o compromisso com a cultura do nosso povo. É onde o couro, a prata, o mate e a bombacha ganham vida e significado.

Por isso, neste mês de setembro, mês mais sagrado para todos nós gaúchos, a Casa do Gaúcho prepara uma grande festa para comemorar seus 35 anos de história. E quem ganha o presente é você, cliente, amigo e parceiro de caminhada.

Serão sorteados 35 prêmios, representando cada ano de luta, trabalho e dedicação. E o grande destaque dessa premiação é de emocionar qualquer coração tradicionalista: uma égua crioula, encilhada e registrada, pronta para abrilhantar o desfile do 20 de setembro, o Dia do Gaúcho.

E tem muito mais! Entre os prêmios, estão um chapéu de feltro, um par de botas campeira,uma mateira de 1lt,uma bombacha pátria pampa e mais 30 prêmios alusivos aos 35 anos da Casa do Gaúcho. E participar é fácil: a cada compra realizada, o cliente preenche um cupom e deposita na urna. Só isso e já estará concorrendo!

E a festa continua com tradição e solidariedade. No dia 7 de setembro, acontece a já tradicional Cavalgada Solidária Amigos da Casa do Gaúcho, reunindo peões, prendas e toda a comunidade tradicionalista. Uma celebração de união e amor ao próximo.

Para participar da cavalgada, é só trazer 1kg de alimento não perecível. A entrada simbólica que abre as porteiras da solidariedade. Todas as doações serão, como em todos os anos, destinadas com muito carinho à Casa Lar do Idoso.

Venha viver esse momento conosco! Celebre, participe, cavalgue, ajude e sinta o orgulho de ser gaúcho!

A Casa do Gaúcho – 35 anos.

Especializada em artigos para o Gaúcho!

E viva a tradição e a cultura do nosso Rio Grande do Sul.