A Cecí Moda Infantil inaugura nesta sexta-feira em Alegrete

Para quem se sente carente por uma loja que ofereça uma vasta gama de opções em vestuário infantil, agora pode contar com a Cecí Moda Infantil.

Para falar deste sonho, voltamos no tempo. Gyovanna Prates, coproprietária do novo empreendimento, há 5 anos, teve experiência fora do estado, em que adquiriu um olhar mais aguçado do meio empresarial.

Ao retornar para Alegrete, percebeu que faltava um espaço diferente no comércio local, em que se pudesse receber crianças, mães e mulheres empreendedoras.

Um local pensado para as famílias, com a opção certa para vestir o seu filho, onde ele encontrará, também, um ambiente de acolhimento com diversão garantida.

Shaianne Pires, prima de Gyovanna, está junto nesta nova empreitada. Atuante no meio tradicionalista, Shaianne partilha da mesma ambição da prima.

Criar um novo negócio, preenchendo uma carência em Alegrete e oferecendo a melhor estrutura para receber os clientes. E isso é só o pontapé inicial de uma jornada que certamente terá muitos frutos e novas iniciativas.

Os clientes e amigos estão convidados a conhecer esse novo empreendimento em Alegrete, a partir desta sexta-feira, às 17h30, na Rua dos Andradas, 338.

A Cecí Moda Infantil inicia sua caminhada de braços abertos, com amor e disposta a achar a vestimenta ideal para o seu filho e filha.

Para acompanhar as novidades da Cecí Moda Infantil, siga o insta @cecimodainfantil_oficial