A cidade que “explode” na noite, fica às moscas durante o dia no Carnaval em Alegrete

Enquanto a noite bomba em Alegrete, com a descida dos blocos e carnaval popular nas ruas, durante o dia a cidade fica às moscas.

Quando cai a noite os blocos se reúnem e fazem o esquenta para a festa que a cada dia acontece em um ponto de Alegrete com a presença do trio elétrico.

Mas durante o dia a rotina é outra, e em duas das principais ruas do centro da cidade, a Gaspar Martins e a Rua dos Andradas, o movimento é praticamente zero. Uma realidade do feriadão da maior festa popular do país. Muitos saíram da cidade e estão nas praias, ou no interior do Município.

Todo barulho que ecoa o som do Carnaval, na noite, e substituído pelo silêncio do dia em Alegrete, quando muitos dormem para se preparar para mais uma noite de folia. E em duas noite de carnaval aqui cidade a descida dos blocos reuniu 6 mil pessoas, de acordo com a Brigada Militar.

Vera Soares Pedroso