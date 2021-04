A Covid continua destroçando famílias: a partida de Leonardo, aos 31 anos, comoveu familiares e amigos

Compartilhe















O PAT realiza há anos abordagens que contam histórias que emocionam, que tocam o coração. Muitas delas lembram o quanto é importante amar intensamente, sem medo e sem culpa, para fazer a vida valer a pena. São superações, homenagens e trajetórias.

Este relato é da alegretense Maíse Rodrigues Coelho sobre o primo Leonardo Rodrigues de Lima de 31 anos que, infelizmente, foi mais uma vítima do vírus que tem provocado muitas dores e perdas precoces. Ele faleceu no último sábado(10), na Santa Casa de Alegrete. Leonardo estava internado desde o último dia 29 de março.

Em seu perfil ela fez uma linda homenagem a ele. Muitas pessoas encontram ao longo da vida, amigos que se tornam irmãos, outros têm os próprios irmãos como seus confidentes, parceiros e cúmplices, assim como essa dádiva pode estar entre primos… são tantas as opções, que o mais importante é ter o privilégio de ter essa pessoa. “Nunca imaginei uma coisa dessas e fomos muito amigos a vida toda, com direito a puxões de orelhas recíprocos”- descreveu.

Em seu texto, Maíse desabafou ao falar de sua dor e descrever um pouco da essência de Leonardo.

A dor da Covid chegou na minha família.

Ela tem nome, sobrenome, histórias tristes e engraçadas, piadas e contratempos. E, essa dor tinha muito mais vida ainda. Meu primo Leonardo Rodrigues de Lima.

Ele sempre foi o mais danado dos primos, o impossível e o da piada da hora e o do futebol. Sua maior qualidade: a paternidade. Pequena princesa Maya: teu pai sonhou e planejou tua chegada.

Prometia todo dia ser o melhor pai do mundo. Sonhou em ser o mais presente, o príncipe da tua vida. E tenha certeza que no breve tempo que ele esteve aqui ele cumpriu com essa promessa.

Muito ele conseguiu, foi sempre incansável na demonstração de afeto e no cuidado diário e constante. Fazia questão de tomar conta do que precisasse para você e de afirmar que a filha dele só dormia ao som de Gigantes do Samba e ai de mim se eu tentasse te apresentar a certos gostos duvidosos da música (no entendimento dele).

Tenha a certeza de que os maiores sorrisos e realizações da vida dele vieram com a tua chegada. Ele sonhou mil coisas para o teu caminho e muito amor plantou em teu coraçãozinho que já transborda tudo isso. Ele vai zelar por ti do jeito dele e no lugar que agora ele está.

Tia Denise, Lucas, Lari e Lulu: não tenho como dimensionar a dor de você! Só sei que essa não é a ordem natural das coisas. Que Deus fortaleça os corações de vocês constantemente. Minha prece sem fim e todo meu amor!” – encerrou.

As redes sociais foram inundadas com muitas mensagens e carinho. A descrição unânime é de um cara “gente fina”, que tinha na sua humildade e perseverança algumas das qualidades. O seu amor, era a sua família. O cuidado com todos e a leveza de ser feliz com seus amores.