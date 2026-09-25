A despedida de Maria Quirina, mulher de trajetória ética e profissional diversificada

Aos 77 anos, ela morreu na quarta-feira, 24 de setembro, em Alegrete, deixando uma história profissional diversificada e uma forte ligação com o campo e com a comunidade local.

Filha do pecuarista e tradicionalista Ícaro Ferreira da Costa, um dos fundadores do CTG Farroupilha, Maria Quirina cresceu em uma família ligada à pecuária e ao tradicionalismo. Ao longo da vida, manteve essa relação com as raízes familiares, especialmente por meio da atividade rural e da administração das propriedades da família.

Economista, administradora e professora, Maria Quirina teve uma formação ampla. Era graduada em Ciências Econômicas e Ciências Administrativas, além de possuir formação pedagógica, pós-graduação e diversas especializações.

Sua vida profissional incluiu diferentes funções na área administrativa. Trabalhou como auxiliar administrativa, secretária e tesoureira, além de ter atuado como professora da rede pública estadual.

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No agronegócio, dedicou-se à produção rural e à gestão de suas próprias terras. Administrou propriedades tradicionais de Alegrete, entre elas a Fazenda São João, a Santa Alzira, no Rincão da Palma, e a Fazenda Cerro da Sepultura, na região do Guassu Boi.

A notícia de seu falecimento mobilizou familiares, amigos e ex-colegas de faculdade. Nas redes sociais, foram compartilhadas homenagens e lembranças de uma mulher reconhecida pela ética, dedicação ao trabalho e pelo vínculo construído ao longo de décadas com Alegrete.

Maria Quirina também deixa como parte de sua história a continuidade de um legado familiar ligado ao campo e ao tradicionalismo. Seu pai, Ícaro Ferreira da Costa, teve participação na fundação do CTG Farroupilha, uma das instituições que ajudaram a consolidar o movimento tradicionalista no município.

As últimas homenagens a Maria Quirina Machado Ferreira da Costa ocorreram na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro, na Angelus, na Rua Daltro Filho, em Alegrete.