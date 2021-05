A diferença para uma cidade melhor é a gente que faz, veja o exemplo

Compartilhe















Mais um belo exemplo de ação do bem. O alegretense Eliezer Vaz, enviou ao PAT, nesta semana, imagens da frente e imediações da sua residência no bairro Boa Vista.

O que ele acrescentou de positivo foi a limpeza e cuidado em toda quadra. O profissional liberal, disse que há cerca de dois anos começou, aos poucos, a limpeza e depois pintou o meio fio. Além disso, Eliezer com o apoio dos tios também plantou várias mudas de árvores. “Eu acredito que, com o tempo, todos vamos sair ganhando. Hoje, minha filha desfruta de um local limpo e organizado para brincar, mas outras pessoas também podem vir para o local e sentar em uma sombra, nesta que já existe e com o passar do tempo, das mudas que plantamos. Sempre pensei que devemos fazer algo em prol da natureza, meio ambiente. Vejo sempre posts falando de casos contrários. Pessoas que realizam descartes irregulares, lixos e entulhos acumulados. Sei que muitos não têm muito tempo, mas àquela frase já conhecida – se cada um limpar ao menos a frente da sua casa, vamos ter uma cidade muito mais organizada e limpa – é um realidade. Só assim é possível. Cada um fazendo o mínimo, no final o resultado será extraordinário”- ponderou.

O alegretense ressaltou que teve a ajuda de dois tios e também da mãe. Eliezer também acrescentou que, durante o período de plantio, algumas mudas foram furtadas e o local revirado, mesmo assim, não desistiu. “Devido aos furtos, ainda, não consegui fechara a quadra com as mudas, conforme inicialmente planejei. Faltam cerca de cinco, mas não vou desistir. As pessoas precisam aceitar que o benefício é para todos. Adotei essa quadra e minha família está apoiando. Vejo que já tem muitas pessoas realizando ações assim e, acredito que precisamos falar sobre, fazer e mostrar que é possível para desta forma influenciar e inspirar mais pessoas. A cidade não é apenas responsabilidade de A ou B é de todos” – completou.

O profissional liberal também disse que se alguém quiser ajuda em outro bairro pode entrar em contato através do seu perfil no facebook, Eliezer Vaz.

O jovem cita alguns nomes de pessoas que o auxiliam como: Pedro Ferreira de vargas, José Ferreira de Vargas e Marisa Lopez Vaz.