A dor ciática pode ser tratada com massoterapia, conheça o Espaço Fluir

A dor no nervo ciático e nas costas tem uma taxa de incidência e constância muito alta entre a população brasileira. Esse percentual aumenta por conta do sedentarismo, surgimento de hérnia de disco, movimentação diária e sistêmica, exercícios físicos em excesso, entre outros.

A massoterapeuta Sabrina Pacheco, com especialização em Linfodrenagem Terapêutica, pode auxiliar. Entre vários serviços que sua sala personalizada Blend e Depilação trás, ela oferece o serviço de Massagem Terapêutica.

Massagem Terapêutica é um tratamento que consiste em manipulação de tecidos moles do corpo, membros e articulações. As manobras estimulam o relaxamento muscular, melhorando a circulação sanguínea, reduz níveis de estresse, liberando nódulos calcificados e até mesmo previne doenças.

A recorrência de pacientes que procuram esse serviço por conta da dor ciática é grande. Ela consiste em uma inflamação ou irritação do nervo mais longo do corpo, o nervo ciático. Ele também é muito volumoso, em algumas regiões pode ter a espessura de um dedo. Quando essa estrutura é afetada, a dor pode se estender da região lombosacra até o pé, passando por glúteo, coxa e perna.

Essa dor ocorre geralmente em um lado do corpo. Se espalha, podendo chegar aos dedos do pé.

Mas saiba que a massagem terapêutica é muito eficaz na liberação do nervo podendo por muitas vezes, eliminar por completo.



Acompanhe o depoimento da paciente, que descobriu na massagem terapêutica, a solução para uma melhor qualidade de vida.

Meu nome é Louise Schuck Sanches, tenho 33 anos e aos 19 operei hérnia de disco na lombar, ainda hoje tenho algumas dores crônicas também devido ao meu trabalho, como psicóloga onde passo a maior parte do tempo sentada. Quando descobri a Sabrina e a massagem terapêutica dela percebi que sem medicamentos eu poderia deixar de ter dor se fosse assídua a massagem. Só tenho a agradecer essa massoterapeuta maravilhosa!

Vale lembrar que a dor ciática não é uma patologia e sim um sintoma, que deve ser investigado a fim de resolver o problema.



A massoterapeuta Sabrina alerta:” não espere muito tempo para procurar ajuda. Ao surgir os primeiros sintomas de dor lombar, formigamento ou peso em um só lado do corpo, busque nossos serviços e marque uma massagem terapêutica, evite dores e desconforto que podem piorar e levar até mesmo a travamento neuromuscular.

