A educação ambiental do alegretense está abaixo do aceitável

Um dos maiores problemas ambientais causados pela sociedade é a geração excessiva de resíduos sólidos (ou lixo) e sua disposição final, que deve ser feita de forma adequada a fim de evitar a contaminação do meio ambiente e a disseminação de doenças. Mas em Alegrete, infelizmente, não é o que ocorre em grande parte dos bairros e também na região central.

Um exemplo mais recente é um local em frente à Estação Rodoviária, em que alguns moradores depositam o lixo próximo ao muros, outros questionam a ausência de containeres. O grande problema também enfrentado pela secretaria do Meio Ambiente são os vândalos.

Numa área muito extensa no antigo Campo da Aviação, a população transformou em um lixão a céu aberto. Todo tipo de resíduo é descartado no local e muitos colocam fogo para tentar queimar, em razão do forte mau cheiro e provocam as queimadas. Quase diariamente, os Bombeiros estão naquela área realizando combate de sinistros.

O lixo é simplesmente depositado sobre o solo, a céu aberto, sem qualquer medida de controle ambiental ou sanitário.

Os problemas causados pelos lixões vão além do meio ambiente, afetando também a saúde pública e as esferas social e urbana. O lixo acumulado a céu aberto oferece alimentação e abrigo para diversos animais que podem ser potenciais transmissores de doenças, tanto de forma direta como indireta. Entre eles: insetos, cachorros, aves, ratos, entre outros. O acúmulo de água em entulhos, por exemplo, serve de criadouro para o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, ele explicou que é uma questão de educação e conscientização. A equipe já realizou algumas vezes limpezas, mas o lixo volta a acumular. O que é preciso fazer são as denúncias para que os autores, do descarte irregular e das queimadas sejam punidos.

Já a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, falou sobre todas as ações realizadas para que a população compreenda a importância da reciclagem, além, de citar o aumento no vandalismo. “Estamos avaliando a colocação de um container em frente à Estação Rodoviária. O que tinha ali, era da secretaria de Infra e foi destruído – explicou.

Vândalos queimaram o container em uma madrugada. Já em relação ao Campo da Aviação, pontuou a falta de responsabilidade em relação ao descarte irregular.