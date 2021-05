A empresária, criadora das Pizzas Almeida, não resistiu à Covid e morreu aos 46 anos

Compartilhe















A dor de perder alguém é aquela que dói na alma, aquela que não passa, só é amenizada com o tempo, e que sempre será lembrada (Michel Benchimol).

Com essa reflexão inicial, demonstra- se um pouco de toda descrição que Vanessa Almeida fez ao homenagear a irmã, vítima da Covid-19, em Alegrete.

Ao falar com o PAT, muito comovida e ainda com dificuldade em falar sobre a perda, ela buscou nas palavras uma maneira de eternizar e prestar essa reverência à Lucimar Almeida Leal.

A jovem empresária, estava com 46 anos e deixou esposo, dois filhos, irmãos e pais.

Depois de uma semana hospitalizada, a alegretense faleceu vítima de complicações do vírus, no último sábado(22).

Vanessa ressalta que a irmã era uma pessoa alegre de bem com a vida e com sorriso largo.

“Sempre disse e fiz tudo por você, que estava ao meu alcance, e vou continuar fazendo pelos teus filhos pois sei, se fosse ao contrário faria pelo meu. Se doaria de corpo e alma como em tudo que você fez. Minha irmã, ainda é difícil de acreditar que não esta aqui. Há momentos em que espero você aparecer, a sua ausência tem provocado dor no meu peito, lágrimas nos meus olhos e tristeza no meu coração. Vou ter que aprender a lidar com a saudade e ter forças para ajudar meus pais e neus sobrinhos” – descreveu.

A comerciária evidência que Lucimar sempre soube o quanto era amada e querida por todos, mas não poderia de deixar de homenageá -la por tudo que ela representou, pela mulher que era e pela inspiração que muitos tiveram nela.

“Mulher simples, humilde, batalhadora, guerreira, valente e forte, muito corajosa entre outros adjetivos que são inúmeros” – fala Vanessa.

De acordo com ela, Lucimar começou a trabalhar com 15 anos na Caal supermercados e lá permaneceu por 15 anos. E durante a trajetória, a irmã fez inúmeros amigos que sempre estiveram presentes até os últimos dias de vida.

Com sua luta e perseverança, Lucimar conseguiu custear seus estudos e formou-se em Ciências Contábeis na instituição Urcamp – Alegrete.

Mesmo trabalhando, abriu seu próprio negócio, Pizzas Almeida onde bravamente formou uma carteira de clientes em Alegrete e região com vendas de pizzas pré prontas congeladas.

E diante do sucesso e trabalho, também teve vários funcionários e deu oportunidade para muitos familiares.

“Com muita luta e dedicação diária quem a conheceu sabe, que com ela não tinha tempo feio e abriu a Bomboniere Almeida na praça Getúlio Vargas. Continuou seus estudos, desta vez, fazendo Tecnologia em Agroindustria na Instituição Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete” narrou emocionada.

Porém, no dia 15 de maio de 2021 teve que parar suas atividades por conta da Covid-19, positivou e já foi internada. “Esperávamos que você saisse do hospital em breve pois estava melhor. Mas você não voltou, teve a vida, os sonhos e muitos projetos ceifados por este vírus. Contudo, nos deixou um legado de coragem, fé, amizade, perseverança diante das dificuldades. Aprendizado continuo e luta diária. Minha inspiração que me ensinou a trabalhar e me oportunizou meu primeiro emprego. Sou grata por tudo que fizeste por nossa família.

Gostava muito de ajudar o próximo, quem precisasse podia contar sempre, fazia campanhas doações, ajudava muito às pessoas enfermas em oração.

Quando passar na praça vou sentir falta das conversas do cafezinho e do pastel que era feito com amor para seus clientes. Vou lembrar do seu sorriso no rosto que mesmo com algum problema parecia ser inabalável. Mas nos restam as boas lembranças. Para seu orgulho e nosso orgulho também, meu sobrinho disse que vai manter o projeto da mãe, Pizzas Almeida, que você tinha prazer em fazer e atender seus clientes. Também vai continuar fazendo atos solidários como você fazia(doações), vai ter o apoio da irmã Nathaniele, do pai e dos familiares.” – comentou Vanessa.

Para concluir, ela cita que ficará guardada a dor da despedida, pois esta data jamais será esquecida, no dia em que seu filho Nathan completou 15 anos e ela queria muito estar presente.

E encerrou com as duas últimas mensagens que Lucimar havia deixado no seu Facebook.

..Que eu nunca perca a esperança de fazer aquilo que gosto, de trabalhar para enfrentar os desafios da vida ,estudar para obter mais conhecimento e ajudar os outros porque faz bem para o coração.

Gratidão é a palavra que devemos usar sempre e fé em tudo que vamos fazer.

Não existe acaso nos planos de Deus, tudo tem o seu tempo e motivo para acontecer.

Não é preciso entender ,mas confiar …Não é preciso ter pressa ,mas fé..

É deus quem cuida de tudo …

Ele sempre renova as forças, redobra a fé e aumenta a confiança fazendo nascer a esperança que dias melhores virão..

Cuidem- se pois o vírus não avisa quando vem e às vezes não esperamos uma partida tão rápida, e não podendo dar o último adeus.!

Flaviane Antolini Favero