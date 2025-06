A enchente está indo embora, é hora de recomeçar

A partir de hoje, as famílias afetadas pela cheia do Ibirapuitã, receberão o apoio da Prefeitura de Alegrete e do Exército Brasileiro para o retorno às suas residências. Segundo informado, a partir das 7h30min os caminhões das secretarias estarão em deslocamento para transportar os itens das famílias atingidas pela enchente no Município.

Adão Roberto, coordenador da Defesa Civil em Alegrete, destacou que as famílias atingidas pela cheia podem ir até o CRAS e receberem seu kit de limpeza. O intuito é destinar um por família para que possam fazer a limpeza da residência e tirar um pouco das impurezas que ficaram durante a enchente no Município.

No pátio da Defesa Civil, estarão à disposição cerca de 20 caminhões que irão trabalhar no retorno dos alegretenses para casa. Uma força tarefa será montada para atender o maior número de pessoas e que todos possam voltar com segurança para casa. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone: (55) 3120-1065- Defesa Civil.

Ao longo da última semana, mais de 500 pessoas estiveram fora de suas residências e com a trégua da chuva, esse momento é algo bem esperado pelos alegretenses, o retorno a suas casas após sete dias de cheia do rio Ibirapuitã.