A enxurrada foi devastadora em Alegrete; ruas alagadas, casas inundadas e muito prejuízo

Na noite de segunda-feira (16), moradores de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, enfrentaram novamente os impactos da força da natureza. Em cerca de 30 minutos, uma forte pancada de chuva acumulou 30 milímetros e foi suficiente para transformar ruas em rios e invadir casas em diferentes pontos da cidade, além disso, a chuva não deu trégua na madrugada. As imagens registradas por moradores mostram o cenário: carros submersos, muros derrubados e famílias tentando salvar o que podiam enquanto a água avançava pelas residências.

Os bairros Dr. Romário, Ibirapuitã, Boa Vista, Centenário, Saint Pastous, Segabinazzi, Nova Brasília, Nilo Soares Gonçalves, Vera Cruz, Capão do Angico, Gamino e Airton Senna estão entre os mais atingidos. No bairro Dr. Romário, a rua Senador Daniel Kriger teve diversas casas invadidas pela água, com relatos de destruição e perda total dos pertences. No Ibirapuitã, a rua Santana concentrou os pontos mais críticos de alagamento. Em alguns trechos da cidade, moradores descreveram momentos de pânico, com água na altura da cintura.

“A situação é crítica para muitas famílias que perderam absolutamente tudo”, disse uma moradora, em entrevista ao Portal Alegrete Tudo (PAT).

No bairro Dr. Romário, uma moradora idosa relatou ter ajudado os vizinhos como pôde durante os momentos mais dramáticos da enchente. O cenário no local inclui muros caídos, casas completamente alagadas e veículos inundados pela água.

Em resposta à situação, equipes da Defesa Civil, do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar foram mobilizadas para prestar auxílio às famílias. “Estamos com quatro equipes em campo, trabalhando de forma conjunta para atender a população”, informou o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto.

Equipes de resgate atuam na remoção de moradores e na entrega de lonas e materiais emergenciais; na rua Daltro Filho, uma casa com destelhamento parcial recebeu lona, enquanto o ginásio da Escola Honório Lemes foi aberto para acolher famílias afetadas.

A cidade, que ainda se recupera de uma enchente registrada há poucos dias e que já havia deixado centenas de pessoas desalojadas, teme novos transtornos. A previsão meteorológica aponta que o volume de chuva acumulado até quarta-feira (17) pode ultrapassar os 100 milímetros.