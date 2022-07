A execução do jovem promotor de eventos chocou família e amigos

Share on Email

O assassinato do promotor de eventos Geandre Aguiar Gomes de 27 anos, gerou uma grande comoção entre os familiares e amigos.

Ele foi morto com no mínimo cinco disparos de arma de fogo, à queima roupa, quando saía de casa na companhia da mãe para jantar. O homicídio foi na noite de quinta-feira(14), por volta das 21h10min, no bairro Progresso.

O que se sabe até o momento, é que dois indivíduos estavam em uma moto vermelha, nas imediações da casa, quando um deles, ao perceber que Gege estava saindo, aproximou-se e efetuou os disparos. Na sequência, os indivíduos fugiram de moto. Um deles usava um touca ninja.

O relato, segundo a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pelo caso, é de que foram vários disparos. O assassinato de Gege, como ele era conhecido, foi uma execução.

Gege, que não tinha antecedentes policiais, foi socorrido por um vizinho, no carro da família, mas não resistiu e faleceu na UPA. Os autores ainda não foram identificados e o corpo passou por necropsia. A Polícia Civil já iniciou as investigações, que correm em sigilo.

Em choque, a mãe de Gege disse que o filho vivia para cuidar dela e para o trabalho. Nas redes sociais, muitas mensagens e homenagens ao promotor de eventos que tinha um bom círculo de amizades e, também, era apaixonado por fotografia.

Na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, inúmeros amigos foram prestar as últimas homenagens e levar carinhos aos pais e familiares. O sepultamento será neste sábado(16), às 10h, no Cemitério Público Municipal em Alegrete.

Entre os comentários, os amigos pontuam que está difícil de acreditar nessa brutalidade. Ele era uma pessoa sempre muito alto astral, alegre e que fazia muitas amizades. O que todos desejam é que a justiça seja feita e que a morte do promotor de eventos seja esclarecida e os autores identificados para que possam ser julgados e condenados por esse crime que chocou a todos.