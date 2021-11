Ginete há pouco tempo, o 1° rodeio que participou foi na cidade de Viamão onde conquistou o 3° lugar. Lidiara disse que ficou muito feliz, principalmente por ser o início nas gineteadas femininas e já conseguir alguma classificação no “pódio”.

Realizada com as oportunidades que estão surgindo, com o apoio do esposo que também é ginete, ela vai encarar novas competições.

No próximo dia 14 de novembro será na cidade de Itaqui – 1° Damas Sureña e no dia 27 foi convidada a participar de um rodeio na cidade de Canelones – Uruguai.

A ginete alegretense que quer fazer história em lombo de aporreados

Ela vai realizar provas no Uruguai e depois no dia 28 vai para a Argentina. A ginete descreveu que os convites foram importantes nesta etapa que ela está dando duro nos treinos e se vê confiante.

“Vou dar o meu melhor e representar bem a minha cidade e meu País. Como todos sabem nada é fácil e o custo também é considerável, mesmo assim, não quero desistir nesta período que vislumbro muitas ações positivas. Por isso, deixo aqui, meu pedido de ajuda se alguém quiser colaborar financeiramente ou até mesmo patrocinar minha participação nessas gineteadas” destacou.

Interessados podem entrar em contato através do Whats e também realizar doações de valores através do Pix.

Meu pix e whats +5555999961705

Abaixo o link com um pouco mais de informações sobre a história da ginete Lidiara –

