A história da enfermeira e ex- Delegada de Saúde, Heilli Temp, aposentada depois de 32 anos de trabalho

Depois de 32 anos de trabalho dedicados a área de saúde, a enfermeira Heilli Temp se aposentou aos 55 anos, há pouco mais de duas semanas.

A filha de agricultores de Rosário do Sul veio menina morar em Alegrete com os pais. Ela conta que recebeu de seus pais a oportunidade de estudar fora. E como diz que sempre gostou da área da saúde, aos 17 anos, passou na faculdade de Enfermagem e Obstetrícia em Santa Maria.



Apegada à família, sentia muita saudade de casa e, quando formada, em 1986, voltou para Alegrete.

Heili iniciou sua jornada como enfermeira, do antigo hospital São José. Logo ingressou na Prefeitura Municipal, através de concurso público. Na Secretaria Municipal de Saúde ocupou o cargo de Diretora da Saúde, nos anos 90, no governo do ex Prefeito José Rubens Pillar.



A dedicada profissional trabalhou por 19 anos no Curso Técnico de Enfermagem da URCAMP, como professora e responsável técnica.

Ingressou no Estado, também através de concurso público, onde atuou por mais de 20 anos na Vigilância Epidemiológica, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Alegrete nas áreas de imunizações, tuberculose, hanseníase e aids, dentre outros Programas e Políticas públicas de saúde.

Na Secretaria Estadual de Saúde, ainda ocupou o cargo de Delegada Regional de Saúde Adjunta e, por último, como Delegada Regional de Saúde. Estudar é uma espécie de hobby e a Enfermeira realizou outro concurso no município, onde atuou por 9 anos no Hemocentro Regional de Alegrete. Hoje, está aposentada, depois de 32 anos de trabalho na saúde.

-Tenho o título de cidadã alegretense, o que me orgulha muito e três filhas alegretenses, motivo de orgulho pelas pessoas que se tornaram.

O diferencial da enfermeira, além das atividades técnicas de sua profissão é que sempre trabalhou pelo acesso à saúde de todos, principalmente na vulnerabilidade das pessoas enquanto doentes. Pra ajudar nesta área tem especialização em assitência social. E para isso, sempre se debateu, atrás de consultas, leitos e próteses de pacientes de Alegrete e Região dos 11 municípios da 10ªCRS em hospitais de referência pelo SUS.

Em 2019 entrou com processo de aposentadoria, mas nunca imaginava os tempos tão difíceis que iria enfrentar com a Pandemia do novo coronavírus. Ela exercia cargo com FG- Função gratificada o que, com sua aposentadoria, tem que se transformar em CC Cargo de confiança do Governo do Estado. Heili Temp aguarda o processo de nomeação, agora como CC na 10ªCRS.

Ele chegou a trabalhar com mais de 50 colaboradores entre os de Alegrete e Secretarias da Saúde da Região, mantendo sempre uma postura firme e respeitosa com cada colega da área da saúde.

Vera Soares Pedroso