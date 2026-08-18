“A História Mais Triste do Mundo”, do alegrentense Hique Montanari, concorre no Festival de Gramado

Cineasta alegretense dirige “A História Mais Triste do Mundo”, um dos cinco longas selecionados para a Mostra Competitiva Sedac Iecine do 54º Festival de Cinema de Gramado

O nome de Alegrete ganha destaque no cenário do cinema gaúcho nesta terça-feira (18). O cineasta alegretense Hique Montanari participa do 54º Festival de Cinema de Gramado com o longa-metragem A História Mais Triste do Mundo, selecionado para a Mostra Competitiva Sedac Iecine de Longas-Metragens Gaúchos. A sessão ocorre às 14h, no Palácio dos Festivais, com entrada gratuita.

A presença de Montanari na programação de um dos mais tradicionais festivais de cinema do país representa também um momento de projeção para Alegrete, cidade onde o diretor nasceu. À frente da direção e do roteiro, o cineasta transforma em linguagem audiovisual a obra homônima do escritor e psicanalista Mário Corso.

Produzido pela Container Filmes, de Porto Alegre, em coprodução com a Prana Filmes, o longa tem 92 minutos e aposta em uma combinação pouco convencional de linguagens: live action, animação e teatro de bonecos. O resultado é uma narrativa voltada ao público infantojuvenil, mas construída a partir de temas universais como abandono, amadurecimento, perdas e transformação.

Na história, o menino Marco é vendido pelos próprios pais a um circo. A partir daí, passa por diferentes lugares e situações marcadas pelo abandono e pelas mudanças, até seguir em direção à cidade grande. A trajetória do personagem conduz a uma jornada de amadurecimento e descoberta.

Um alegretense entre os destaques do cinema gaúcho

A seleção de A História Mais Triste do Mundo coloca Hique Montanari entre os realizadores que representam a diversidade da produção cinematográfica do Rio Grande do Sul no festival.

Ao todo, cinco produções integram a Mostra Competitiva Sedac Iecine de Longas-Metragens Gaúchos: A História Mais Triste do Mundo, de Hique Montanari; Darcy Fagundes – Meu Famoso Pai Desconhecido, de Luciane Fagundes; Filhas da Lua, de Tatiana Sager; Morro da Cruz – Memória Popular, de Crystom Afronário; e Remanente – Voltagem, de Kapel Furman.

Os trabalhos foram escolhidos por uma comissão formada pelo programador Leonardo Bomfim, pelo escritor, roteirista, diretor e produtor Luis Lomenha e pela jornalista Mônica Kanitz. A curadoria reuniu ficções e documentários, evidenciando diferentes perspectivas e linguagens do audiovisual produzido no Estado.

A competição ocorre entre os dias 17 e 21 de agosto, com sessões gratuitas às 14h, no Palácio dos Festivais.

Uma produção que une diferentes linguagens

Em A História Mais Triste do Mundo, Montanari utiliza diferentes recursos para contar a história de Marco. A presença da animação e do teatro de bonecos ao lado de atores em cena cria uma estética híbrida, capaz de aproximar a narrativa do universo infantil sem deixar de abordar questões delicadas.

A escolha pelo formato dialoga diretamente com a própria natureza da história, em que fantasia e realidade se encontram. O circo, elemento central da trajetória de Marco, também funciona como espaço simbólico de transformação do personagem.

O longa é uma adaptação do livro A História Mais Triste do Mundo, de Mário Corso, e marca a transposição para o cinema de uma narrativa literária que aborda o universo da infância a partir de situações de vulnerabilidade e superação.

Alegrete representado na Serra Gaúcha

Para Alegrete, a participação de Hique Montanari no Festival de Gramado ultrapassa a presença de um profissional consagrado em uma competição cinematográfica. É também uma oportunidade de evidenciar a contribuição de profissionais oriundos do interior do Rio Grande do Sul para a produção audiovisual.

Reconhecido nacionalmente como um dos principais eventos cinematográficos do Brasil, o Festival de Cinema de Gramado reúne anualmente realizadores, artistas, produtores e profissionais do setor na Serra Gaúcha. Ter um cineasta nascido em Alegrete entre os concorrentes da mostra dedicada aos longas gaúchos amplia a visibilidade da produção audiovisual ligada à região.

A sessão desta terça-feira coloca, portanto, o trabalho de Montanari diante do público e do júri do festival, ao mesmo tempo em que projeta o nome de Alegrete em uma das principais vitrines do cinema brasileiro.

Com A História Mais Triste do Mundo, Hique Montanari chega a Gramado levando consigo uma narrativa de infância, mas também uma trajetória que conecta literatura, cinema, animação, teatro de bonecos e, sobretudo, a identidade de um cineasta que nasceu no extremo sul do Brasil e agora ocupa espaço entre os realizadores que disputam o reconhecimento do cinema gaúcho.