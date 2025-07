A imagem que encanta e mostra a coragem do povo de Alegrete no inverno

Mais um dia para provar a coragem e a resiliência do povo alegretense, que precisa sair cedo da cama e enfrentar o frio para ir trabalhar, à escola, a consultas e exames médicos.

A geada cobriu novamente os campos e parques com seu branco incomparável e gélido, que marca os dias de inverno no Rio Grande do Sul. Um dos locais mais bonitos da cidade, o Parque Rui Ramos, atrai pessoas mesmo com temperaturas próximas de zero grau que aproveitam para fazer fotos e registrar esses momentos únicos que acontecem apenas no inverno.

Nesta semana, quem está em casa não abre mão dos fogões a lenha e lareiras, pois o frio tem sido muito intenso no município. Já quem não dispõe desses recursos se socorre de aquecedores ou usa muitas camadas de agasalho.

Mesmo com a sensação térmica de extremo frio é preciso se movimentar, pois a circulação necessita de estímulo. Agasalhar-se bem e ingerir alimentos quentes são medidas importantes para o corpo se manter aquecido. E, mesmo no frio, os médicos recomendam a ingestão de água.

Parque Rui Ramos

Carros que ficaram na rua amanheceram com uma camada de gelo.