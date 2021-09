Conteúdo Patrocinado!!

Com o passar do tempo dedicou-se à atender crianças com suspeitas ou com diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA).



Para compreender esse universo complexo, Gabriel deu início à estudos mais aprofundados, cursos, pesquisas e leituras, o que o fez adotar uma visão contemporânea, considerando as relações interpessoais, sendo elas familiares, fraternas ou na escola.

O Psicólogo destaca que: “Que cada paciente é único e com suas demandas singulares, isso se sabe e é até um clichê. Mas isso fica ainda mais evidente quando se refere à pessoas com TEA, pois quem possui o transtorno tem uma percepção de mundo diferente, própria. Com as crianças se tem a ideia de que ela não gosta de abraços, porém existem muitas crianças com TEA que necessitam do toque para organizar seu mundo interno, o importante é respeitar este espaço”.

A importância da psicoterapia para crianças com Transtorno do Espectro Autista



Na psicoterapia o primeiro passo é desenvolver o vínculo terapêutico, para que a criança sinta-se à vontade no setting, estipular as regras e explicar como será o processo terapêutico. Com a evolução do vínculo é possível pensar em intervenções, sejam com os responsáveis, com a equipe profissional, escola e com a criança. No processo de psicoterapia é importante que a criança fique à vontade para externalizar o seu mundo interno e, a forma dela comunicar isso é pelo brincar, através daí a criança consegue comunicar momentos, situações e elementos de sua vida, que serão analisados e trabalhados juntos dentro da psicoterapia.



Esse brincar pode ser através de jogos, desenhos, histórias (leitura e criação), entre outras materialidades. A análise desse brincar é feita com bases teóricas e técnicas e, explicada para a criança em uma linguagem que sua maturidade emocional possa entender.

A importância da psicoterapia para crianças com Transtorno do Espectro Autista



A psicoterapia é uma das especialidades mais recomendadas para crianças com TEA, pois permite à ela compreender suas necessidades, anseios, angústias e peculiaridades. Nesses casos a psicoterapia é acompanhada de atendimentos psicopedagógicos e fonoaudiólogos, bem como com o neuropediatra. Conforme as necessidades apresentadas pela criança pensa-se em atividades além dos atendimentos e da escola. O TEA não tem nenhuma cura conhecida, mas existem possibilidades de aumentar a qualidade de vida de quem o tem.

Gabriel Blaskesi

Psicólogo

A importância da psicoterapia para crianças com Transtorno do Espectro Autista

O Espaço Fluir conta com diversos profissionais da área da saúde.

Telefone: 55 3422-4642

whatsapp 55 9 9909 0814

Endereço: Coronel Cabrita, 266 – Centro

Telefone: 3422 4642

Facebook: https://www.facebook.com/fluiralegrete

Instagram: https://instagram.com/fluir.alegrete