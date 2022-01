A importância de passar hidratante todos os dias

A maioria das pessoas não cuida adequadamente da sua pele, esquecem que ela precisa de cuidados constantes para permanecer firme, bonita e hidratada.

A nossa pele tem uma barreira, chamada barreira cutânea, que impede a perda de água da derme e epiderme, porém com a exposição ao sol e a todos os fatores do dia-a-dia, ela acaba sendo “danificada”. Então, quando hidratamos a pele, estamos repondo as moléculas de água que a derme e a epiderme “perderam”, deixando ela mais bonita, saudáveis e com a sua barreira forte.

BENEFÍCIOS DE USAR HIDRATANTE CORPORAL

Pele mais saudável: como já vimos, a hidratação repõe a água das camadas da pele e restaura a barreira cutânea que é danificada durante o dia.

Pele mais bonita: a pele sofre com o ressecamento tanto no inverno quanto no verão, esse ressecamento deixa a pele sem brilho, áspera e nem um pouco bonita. Passar hidratante ajuda a resolver esse problema.

Melhora a autoestima: quando você passa o produto no corpo, você está se cuidando, se amando e se conhecendo, o que aumenta a confiança e a autoestima.

Efeito relaxante: ao passar o produto hidratante acabamos fazendo uma massagem no corpo, aliviando o estresse e relaxando o corpo e a mente.

Pele cheirosa 24h: todo hidratante tem seu cheirinho e ao passar, o cheiro “gruda” e te deixa ainda mais cheirosa (o).

COMO USAR HIDRATANTE CORPORAL

Não há um jeito específico para usar hidratante corporal. Ele pode ser usado em qualquer horário e lugar, o importante é passar. Mas mesmo assim, tem algumas dicas que tornam a experiência ainda mais eficaz:

Passe após o banho. É considerado o melhor horário para aplicar o hidratante, pois com a pele limpa o corpo absorve mais nutrientes.

Aplique mais produto nas partes ressacadas. Elas precisam de mais nutrientes que as outras partes do corpo, então dedique um tempo a mais para essas partes.

Se você toma mais de um banho ao dia, aplique sempre que sair do banho.

Aplique todos os dias, sem falta.

Tenha um hidratante para o rosto e outro para o corpo.

OS 5 HIDRATANTES MAIS CHEIROSOS

Valentina (Valentino);

Beautifying Body Milk (J’adore);

Flor de Cerejeira (L’Occitane);

Indulgent Cream Hidratante Corporal (Eudora);

Make me fever (Mahogany);

Geovanna Valério Lipa