A importância do bom funcionamento do intestino

A evacuação é o único jeito que o corpo encontrou de liberar os resíduos do corpo, e quando isso não acontece, várias complicações começam aparecer.

Quando adiamos, evitamos ou simplesmente não vamos “aos pés”, as fezes começam a endurecer devido à absorção de água pelo intestino grosso, e ficam cada vez mais difíceis de saírem. O ser humano não deve passar de três dias sem evacuar, em casos graves é preciso cirurgia para retirar as fezes endurecidas do intestino.

Confira alguma das consequências de não ter um bom funcionamento do intestino:

Falha na absorção de nutrientes

O processo de absorção de nutrientes é realizado no intestino delgado, quando não é feita a evacuação, a absorção de nutrientes torna-se quase impossível.

Dor

Quanto mais tempo sem ir ao banheiro mais as fezes endurem, causando muita dor para elimina-la. Complicações como hemorroidas podem surgir e causar ainda mais dor.

Distensão abdominal

Sem a evacuação, as fezes liberam uma grande quantidade de gases, que enfraquecem a flora intestinal, incham a parte abdominal e deixa o corpo vulnerável a ataques de bactérias.

Diverticulite

Doença em que pequenas bolas aparecem na parede intestinal e causam inflamação.

Septicemia

A permanência das fezes no reto faz com que as bactérias “caminhem” para a corrente sanguínea, causando complicações que podem levar a morte.

Alguns alimentos que ajudam no funcionamento do intestino:

Brócolis: rico em vitaminas, proteínas e fibras essenciais.

Aveia: fonte de fibras solúveis e insolúveis que ajudam na digestão.

Espinafre: rico em fibras, além de conter magnésio que ajuda na movimentação das fezes.

Chia ou linhaça: um jeito fácil de ingerir fibras pode ser adicionado em todo tipo de alimento.

Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes e nutrientes essenciais.

Pera: repletas de antioxidantes e vitaminas.

Maçãs: uma por dia é a quantidade ideal para ajudar o intestino a funcionar corretamente.

Alimentos que deixam o intestino preso

Banana verde;

Maçã cozida;

Pera cozida;

Suco de caju;

Cenoura cozida;

Caldo de arroz,

Pão feito com farinha branca.