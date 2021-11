A importância do protetor solar

Sabe-se que o uso do protetor solar é importante para todas as pessoas e em todos os tipos de pele, seja oleosa ou seca. Além de ajudar a prevenir o câncer de pele, evita outros danos como a insolação, queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, flacidez e lesões. De acordo com especialistas o segredo da eficácia está na dosagem, pois cada tipo de pele tem a quantia exata para aplicação.

Muitas pessoas usam o protetor solar somente quando vão a lugares com grande exposição ao sol, como praias, rios ou piscinas. Porém, de acordo com especialistas, o uso deve ser diário e contínuo, pois os raios ultravioletas estão presentes durante o dia inteiro. Para não errar na hora de comprar o seu filtro solar, confira essas dicas:

PELE OLEOSA

É recomendado que seja um protetor com oil-free, que possui textura leve e rápida absorção, evitando o aumento da oleosidade da pele.

PELE SECA

Protetores com óleo em modo de creme ou loção, que ajudam a hidratar a pele.

PELES SENSÍVEIS

Não pode conter ingredientes que possam irritar a pele ou causar alergias, leia atentamente o rótulo. Fórmulas minerais ou em pó são uma ótima escolha.

Há dois tipos de filtro solar: químico e físico. Os químicos absorvem as moléculas altamente energéticas e as transformam em radiação baixa (calor), protegendo e evitando a agressão dos raios ultravioletas a pele. Já o físico, conhecido como inorgânico, tem a presença de minerais, dióxido de titânio e dióxido de zinco na fórmula, fazendo com que os raios sejam refletidos, protegendo a pele. É indicado para crianças, gestantes e alérgicos, pois os ingredientes não se fundem com a pele.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB), os protetores solares tanto físicos quanto químicos, devem ser reaplicados de duas em duas horas, inclusive se a pele estiver exposta diretamente ao sol. Confira abaixo algumas características do filtro solar ideal:

PROTETOR SOLAR FACIAL

– Proteção contra UVA e UVB;

– Não deixa resíduos brancos;

– Preserva a hidratação natural do rosto;

– Não resseca e nem deixa oleoso (escolhido de acordo com a sua pele);

– Tem que ser indicado para rosto, colo e pescoço e

– Toque aveludado ou textura agradável.

PROTETOR SOLAR CORPORAL

– Textura leve;

– Rápida absorção;

– FPS alto contra raios UVA e UVB (entre 50 e 70);

– Pele hidratada por mais tempo (informação no rótulo) e

– Resistência à umidade/água.

Por: Geovanna Valério Lipa