A inconformidade dos pequenos comerciantes com mais um Lockdown

Na manhã de sábado(1°), em razão do lockdown e fechamento total do comércio, os proprietários de mercados pequenos e bares, que atuam principalmente em bairros e, alguns na região central colocaram bandeiras pretas como sinal de protesto e insatisfação com a decisão de manter esses estabelecimentos fechados sem a opção de venda por delivery ou tele-entrega. Na última quinta-feira(30), ao meio-dia, um grupo realizou um buzinaço em frente ao Centro Administrativo e na sexta-feira, houve uma reunião com o Prefeito Márcio Amaral.

Mesmo assim, em contato com o Prefeito, ele ressaltou que a medida do Decreto para o novo lockdown foi em reunião com o Comitê de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Em uma postagem em sua página no Facebook ainda ressaltou que na quinta-feira foram 15 e ontem mais 17 novos casos, com isso, frisou que a taxa de contágio do coronavírus em Alegrete segue apontando para tendência de aumento de casos. No entanto, pelos critérios adotados pelo Governo do Estado continuamos em bandeira laranja. “Tenho ouvido todos os setores e segmentos. Tenho conversado com a população, médicos, enfermeiros, fiscais. Mais uma vez, conversei hoje com representantes dos comerciantes. Precisamos vencer o primeiro tempo, contra o vírus, e, no segundo tempo, ajudar a economia” – citou.