A inspiração de carinho e proteção que vem dos animais

Na pandemia muita coisa mudou desde março passado no comportamento das pessoas. O isolamento provocou algumas mudanças no sentido de ver a vida de uma forma mais grata, aumentou em alguns a capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro.

Homem e cão, em sono profundo, são flagrados pela fiscalização durante o Lockdown

Mas vem dos animais os maiores exemplo de amor e união. Gatos sempre carinhosos e com certo dengo têm esta capacidade de mostrar muito sentimento.

E do interior vem um lindo exemplo de como podemos nos inspirar e, assim, sermos melhores e mais humanos. Nos dias frios que fez em agosto, mãe e filha protagonizaram esta cena.

Enquanto a família estava na sala, em sua fazenda no Guassu Boi, ha mais de 60 km da cidade, a mãe colocou a pata por sobre a filha o que encantou a todos. Um demonstração de proteção e carinho. E assim elas vivem sempre juntas.

Num sol escaldante, o flagrante de um carroceiro cuidadoso e amigo do cavalo

A historia das gatas é interessante, porque foram abandonadas por ex um funcionário da propriedade e ficavam no galpão. Com a pandemia, a família praticamente se mudou, e fica só no interior e com isso a gata mãe – a Gatita e a filha Mia, se mudaram para a casa e foram adotadas pela família, que diz estar descobrindo os gatos.