A ligação telefônica que mudou uma vida

Uma palavra que chegou no momento certo. Assim como aconteceu com uma alegretense, também, pode ter ajudado muitas outras pessoas em um momento delicado. Independente da religião, credo ou crença, o mais importante é a fé,a reciprocidade e o amparo.

O PAT recebeu nesta semana a ligação de uma alegretense que fez um relato emocionado. Ela citou que estava passando por dias difíceis: a depressão, a angústia e a insônia a perturbavam há cerca de quase uma semana. Diante de todas as incertezas e, sentido-se sozinha, pensou até mesmo em cometer algo contra si. Esse pensamento a atormentava por algumas horas quando o seu telefone tocou. O número era desconhecido, mesmo assim, atendeu. Do outro lado da linha, um homem que pediu um minuto da sua atenção e perguntou se poderia ler um versículo da bíblia.

Ao dizer que sim e ouvir aquele homem que, até então, nunca tinha ouvido falar, também ocorreu uma transformação nos seu emocional. Márcia da Silva disse que uma paz chegou e, aos poucos, acalentou sua alma. Naquele momento, ela quis saber como aquele indivíduo tinha conhecimento de suas aflições e as lágrimas foram inevitáveis. Warlei Antonio de Oliveira explicou que ele e a esposa Fernanda Paixão de Oliveira são Testemunhas de Jeová e, em razão da pandemia a evangelização está acontecendo por mensagens ou ligações. Com relação à ligação, são números aleatórios que eles ligam e nem sempre são atendidos ou conseguem falar, algumas pessoas por estarem no trânsito, outras no trabalho ou àquelas que preferem rejeitar a ligação. No entanto, também, destacou que auxiliaram muitas pessoas e, se sentiram felizes por terem sido tocados naquele momento em que a ajudaram.

“Resolvi fazer esse relato, pois sei que muitas vezes há preconceito, falta de conhecimento ou até mesmo falta de sensibilidade de algumas pessoas que recebem uma ligação como a que eu recebi e simplesmente desligam. Porém, eles salvaram minha vida. Um casal, mineiro que reside há mais de um ano em Cerro Largo, segundo eles disseram. Vim aqui, fazer esse desabafo pois quem sabe quantas pessoas, assim como eu, também passaram por períodos tensos, com quadros depressivos, de ansiedade ou crises de pânico e não tiveram essa sorte que eu tive de ser ouvida e amparada por uma palavra de Deus” – comentou.

Testemunhas de Jeová:

As Testemunhas de Jeová é a denominação cristã milenarista conhecida mundialmente pelo trabalho de evangelização que fazem ao ir, literalmente, de casa em casa para falar dos ensinamentos da Bíblia. Segundo pesquisa, existem mais de 800 mil Testemunhas de Jeová no Brasil, distribuídas em mais de 12 mil congregações espalhadas em todo o território nacional.

Neste período de pandemia a determinação é que todos respeitem a quarentena imposta em cada estado e façam suas tradicionais evangelizações através de mensagens e ligações. Em alguns casos específicos também são realizadas chamadas de vídeo.

“O nosso trabalho consiste em dar esperança e consolo. A pandemia afetou a vida de muitos de uma forma inesperada, fazendo com que as pessoas ficassem isoladas e sozinhas. A Bíblia ajuda muito a lidar com esses problemas”- disse Warlei à Maria.

Flaviane Antolini Favero