A limpeza do lixo em locais impróprios, impressiona pela falta de educação e cidadania da população

Desde a última segunda-feira, 10, as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde, via controle de Vetores, e Agricultura e Pecuária, estão realizando ação conjunta de limpeza em alguns locais onde há, frequentemente, o depósito irregular de resíduos.

A ação começou no final da rua Venâncio Aires, onde as equipes da Infraestrutura já retiraram uma quantidade significativa de resíduos. Já as equipes das Secretarias de Meio Ambiente e Saúde, com apoio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, estão realizando recolhimento de resíduos eletroeletrônicos descartados de maneira irregular em diversos pontos da cidade como bairro Capão do Angico, Ibirapuitã, Promorar, avenidas Tiarajú e Ibicuí e na Praça da Juventude.

Os resíduos recolhidos serão encaminhados, na próxima quinta-feira, para reciclagem durante a campanha de coleta de eletrônicos em parceria com a empresa Natussomos. Ainda nesta semana, os mutirões de limpeza estarão concluindo o serviço na rua Venâncio Aires e na estrada do Capivari.

Após a limpeza de cada local, serão instaladas placas de conscientização e os profissionais estarão conversando com os moradores do entorno, explicando a ação e pedindo que sejam fiscais, juntamente com poder público, para identificar os responsáveis pelos descartes incorretos. A população pode ajudar na fiscalização fazendo registros fotográficos e denunciando através da Ouvidoria, via telefone 0800-644-1621, lembrando que a identidade do denunciante permanece em sigilo. Leia Mais: Descarte de máscaras exige cuidados especiais da comunidade Para uma cidade mais limpa depende de todos, faça sua parte, separe seus resíduos, descarte corretamente e denuncie irregularidades.

DPCOM