A longa espera acabou: depois de meses, paciente finalmente fez cirurgia

Roger Neves, de 36 anos, realizou no dia 9 de junho uma cirurgia no canal da uretra no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Ele aguardava o procedimento há mais de sete meses, sendo que estava em tratamento desde início de 2024.

Em janeiro de 2025, exames identificaram que o quadro de saúde havia se agravado e ocorrido uma obstrução total do canal uretral. Na ocasião, ele permaneceu internado por cerca de um mês. Recebeu alta para evitar risco de infecções hospitalares, mas seguia dependendo da cirurgia de uretroplastia autógena como tratamento definitivo.

Durante o período de espera, Neves utilizou sonda uretral por quase um ano. O uso prolongado provocou infecções urinárias e dores. O caso foi acompanhado pelo Alegrete Tudo e motivou ações judiciais para cumprimento do pedido médico. Ele permanece com sonda durante a recuperação, mas já consegue urinar.