A madrugada foi agitada no Parque dos Patinhos: festa ar livre e muita ocorrência policial pela cidade

Com vários chamados, o 190 não parou de tocar. Entre lesões corporais, Maria da Penha, tentativa de homicídio, fuga de abordagem e demais ocorrências, os policiais militares atuaram de forma incansável.

Porém, boa parte da população definitivamente decretou o fim da pandemia. O “bis” do que já havia ocorrido no final de semana passado, mais uma vez, deixou um rastro de sujeira nesta manhã nas imediações do Parque Rui Ramos.

Isso demonstra, também, o desrespeito com o meio ambiente, de todos que invadiram o espaço, na lateral da Praça dos Patinhos cruzamento com a Avenida Alexandre Lisboa, e fizeram do local uma grande lixeira a céu aberto.

Desde que o Decreto Municipal foi alterado e o horário de abertura do comércio noturno teve uma maior flexibilidade, este é o segundo final de semana que os registros são de muita aglomeração, falta do uso da máscara e descumprimento das regras de combate à Covid-19.

Embora os casos estejam quase zerado na cidade, ainda não houve a extinção da pandemia, até pelo surgimento de novas variantes, como a Delta de alto contágio.

Mas as cenas em vídeos gravados nesta madrugada(12), deixam a certeza que não há mais como frear a compulsão por extravasar toda a adrenalina retida em mais de um ano de pandemia. Por mais que em algumas situações ao longo do período sempre foram registrados alguns descumprimentos, agora, está escancarado que não há limite para os que fazem do local uma grande pista de dança que chega fazer alusão de uma rave.