Há momentos em que o amor deixa de ser apenas uma palavra bonita e passa a ser presença. Está no cuidado silencioso, na mão que permanece estendida, na disposição de dividir o peso dos dias difíceis. Está, sobretudo, na decisão de não deixar o outro enfrentar sozinho aquilo que a vida apresenta. Para Marcelo Modesto e Juliana, essa compreensão, construída ao longo de três décadas de casamento, ganhou um significado ainda mais profundo quando a saúde dela passou a exigir uma nova forma de coragem.

Em 2025, Juliana recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A notícia mudou a rotina da família e inaugurou um dos capítulos mais delicados da história dos dois. Desde então, Marcelo tem feito do companheirismo uma escolha diária. Mais do que marido, tornou-se presença constante, apoio e parceiro em cada etapa de um tratamento que já envolveu quimioterapia, cirurgia de retirada da mama, radioterapia e o retorno à quimioterapia. São 18 meses de uma jornada que segue por tempo indeterminado.

Não há romantismo em uma doença, tampouco nas dificuldades de um tratamento. Há cansaço, apreensão, dias difíceis e a necessidade de encontrar forças mesmo quando elas parecem faltar. É justamente nesse cenário que a história de Marcelo e Juliana ganha outra dimensão. O homem que há 30 anos decidiu construir uma vida ao lado daquela jovem de 16 anos continua fazendo o que sempre esteve na essência da relação: permanecer.

A dedicação de Marcelo à mulher não é um capítulo isolado, provocado pelas circunstâncias. É a continuidade de uma história marcada por escolhas, responsabilidades compartilhadas e pela disposição de enfrentar juntos os caminhos que nem sempre seguiram como planejado. Agora, diante da fragilidade física e emocional que um tratamento dessa natureza pode trazer, essa parceria se manifesta de maneira ainda mais intensa.

Contar aos filhos sobre a doença foi um dos momentos mais difíceis para o casal. Mariana e Pedro, porém, responderam com uma demonstração de união que traduz a família que os pais construíram: “Estamos juntos e vamos enfrentar com toda coragem e fé até conseguirmos a cura!”. A mensagem tornou-se uma espécie de compromisso coletivo. A luta de Juliana passou a ser também uma mobilização de amor de todos aqueles que fazem parte de sua vida.

Lucas, noivo de Mariana, e Isabela, namorada de Pedro, também estão presentes nessa caminhada. Os dois já eram próximos da família antes mesmo do diagnóstico e, com o passar do tempo, conquistaram um lugar afetivo que ultrapassa qualquer formalidade. São filhos do coração, como são reconhecidos pelo casal, e representam mais dois braços de apoio nessa rede de carinho.

Mas, para compreender a dimensão desse companheirismo, é preciso voltar ao começo. Afinal, nenhuma relação chega aos 30 anos por acaso. Existem encontros, escolhas, renúncias, projetos e uma infinidade de pequenos gestos que, somados, transformam duas histórias individuais em uma vida compartilhada.

A de Marcelo e Juliana começou em julho de 1994, em Alegrete. Ele tinha 22 anos e trabalhava como entregador de frios. Entre os estabelecimentos que atendia estava a Padaria Dom Fernando, empreendimento da família de Juliana, na Avenida Rondon. Naquele tempo, as visitas tinham hora para começar e terminar: era preciso entregar presunto, queijo e mortadela e seguir para o próximo cliente.

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Em 1995, quando Marcelo passou a trabalhar com vendas, as visitas ganharam outro propósito. Sempre havia uma razão para permanecer um pouco mais, especialmente quando Juliana estava por perto. A mãe dela, Eunice, percebeu a frequência e encontrou uma maneira bem-humorada de anunciar sua chegada: “O guri da mortadela está aí!”.

Foi assim, entre entregas e encontros, que começou uma história que atravessaria gerações. O namoro nasceu nos intervalos da Escola Oswaldo Aranha, onde Juliana estudava. O ponto de encontro era a Lancheira do Kiko, em frente à escola. Eram dois jovens descobrindo o amor, sem imaginar quantas páginas ainda seriam escritas.

Em 1996, a notícia da primeira gravidez trouxe uma responsabilidade que exigiu maturidade. Juliana tinha apenas 16 anos. Marcelo, então, tomou uma decisão que definiria o rumo de suas vidas: assumir ao lado dela a construção de uma família. Com o apoio e a autorização dos pais de Juliana, Paulo e Eunice, e também de sua própria família, oficializaram a união em 1º de novembro de 1996, um dia antes do aniversário dela.

No ano seguinte, em 26 de junho, nasceu Mariana. Em 16 de junho de 2001, chegou Pedro. A família estava completa, e com ela vieram as alegrias, os compromissos, as preocupações e os desafios que fazem parte de qualquer trajetória construída a dois.

Hoje, Mariana é engenheira civil e Pedro é bacharel em Educação Física. Ambos cursaram universidade pública, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e atualmente trabalham e residem fora de Alegrete. São conquistas que representam não apenas a formação profissional dos filhos, mas também o resultado de anos de dedicação dos pais.

Ao longo do caminho, Marcelo e Juliana aprenderam que construir uma família também significa aprender a trabalhar juntos. Em 2004, Marcelo decidiu deixar o emprego para realizar um sonho de Juliana: ter a própria padaria. Com parte do valor de sua rescisão, deram entrada na Padaria Dom Fernando da Rua Barão do Cerro Largo. Era o início de uma nova etapa, na qual o casal passaria a dividir não apenas a vida, mas também os riscos e as responsabilidades de um empreendimento.

O negócio cresceu. Em 2012, veio uma filial na Avenida Doutor Lauro Dorneles. Em 2015, outra unidade foi aberta na Barão do Amazonas, endereço onde a empresa permanece até hoje. Houve períodos de expansão, mas também dificuldades que exigiram paciência e capacidade de adaptação. Em determinados momentos, a operação ficou praticamente concentrada nas mãos dos dois e de apenas dois padeiros.

Em 2019, Marcelo voltou ao mercado de trabalho como vendedor, enquanto Juliana assumiu a administração e o atendimento da padaria. Cinco anos depois, em agosto de 2024, ele decidiu retornar integralmente ao empreendimento. A retomada trouxe novos investimentos, diversificação de produtos e crescimento dos negócios.

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A história da padaria também guarda uma dimensão afetiva. Atualmente, são três colaboradores no atendimento e dois na produção. Quatro profissionais que já haviam trabalhado com o casal em uma fase difícil retornaram posteriormente à equipe. Mais do que uma informação sobre a gestão do negócio, esse reencontro revela a qualidade dos vínculos construídos ao longo do tempo.

Não é por acaso que o slogan da empresa traduz tão bem sua identidade: “Uma família trabalhando para você!”.

A expressão poderia resumir também a trajetória de Marcelo e Juliana. Uma família que se formou cedo, aprendeu a empreender, enfrentou dificuldades, viu os filhos crescerem e precisou descobrir novas maneiras de estar unida em cada mudança.

Com Mariana e Pedro morando em Santa Maria, o casal passou a viver mais tempo apenas os dois em Alegrete. Uma etapa diferente daquela dos primeiros anos, quando a casa era ocupada pela rotina dos filhos e pelas exigências da criação. A vida, como costuma acontecer, foi reorganizando os papéis. E os dois voltaram a descobrir a intimidade de compartilhar o cotidiano sem a presença constante dos filhos.

Foi nesse novo momento que a doença de Juliana trouxe uma prova inesperada. E talvez seja justamente aí que a história dos dois encontre sua imagem mais representativa: depois de tantos anos dividindo o trabalho, as responsabilidades, os sonhos e as preocupações, Marcelo segue ao lado dela, agora com a atenção voltada para aquilo que realmente importa.

Há uma diferença entre dizer que se ama alguém e demonstrar esse amor quando a rotina deixa de ser confortável. É fácil associar o casamento às fotografias de celebrações, às viagens, às conquistas e aos momentos felizes. Mais difícil é reconhecer a beleza de uma relação na repetição dos cuidados, na paciência necessária, na companhia durante os dias de incerteza e na disposição de reorganizar a própria vida para estar presente.

O filósofo e historiador Leandro Karnal costuma provocar reflexões sobre a responsabilidade das escolhas e sobre o tempo que dedicamos àquilo que consideramos essencial. Nesse sentido, a trajetória de Marcelo e Juliana parece oferecer uma resposta bastante concreta: amar também é assumir, todos os dias, a responsabilidade de caminhar com alguém.

Trinta anos depois daquele primeiro encontro na Padaria Dom Fernando, o rapaz que chegava para entregar frios continua ao lado da mesma mulher. A história mudou, os cenários se transformaram, os filhos cresceram, os negócios atravessaram diferentes fases e a vida apresentou desafios que nenhum dos dois poderia prever.

Se Marcelo pudesse voltar ao passado, afirma que faria novamente as mesmas escolhas e viveria outra vez cada capítulo dessa trajetória ao lado de Juliana. Não porque tudo tenha sido fácil, mas porque reconhece o valor da vida que construíram.

Talvez a maturidade de um amor esteja justamente nisso: não na ausência de dificuldades, mas na certeza de que a caminhada compartilhada valeu a pena. E que, mesmo diante de um futuro que exige coragem, ainda existe uma história sendo escrita.

Ao completar três décadas de casamento, Marcelo e Juliana têm muito mais do que uma data para celebrar. Têm dois filhos criados, uma empresa construída com esforço, pessoas que fizeram parte dessa caminhada, sonhos realizados e outros tantos recomeços. Têm, principalmente, a experiência de quem aprendeu que uma vida a dois não se sustenta apenas pelas grandes declarações, mas pela presença cotidiana.

O diagnóstico trouxe uma nova realidade, mas não apagou a história anterior. Pelo contrário: fez emergir tudo aquilo que foi sendo construído desde 1994. A cumplicidade, a amizade, a fé e o compromisso de não soltar a mão um do outro.

Naquele tempo, Marcelo encontrava motivos para passar mais alguns minutos na padaria onde Juliana estava. Hoje, encontra motivos para estar ao lado dela em cada etapa de uma jornada muito mais desafiadora.

Trinta anos separam o rapaz da mortadela do homem que hoje dedica tanto de si ao cuidado da mulher que escolheu amar. Entre um e outro, existe uma vida inteira.

E talvez seja essa a maior lição dessa história: o amor não é apenas encontrar alguém com quem dividir os dias bons. É construir uma relação em que, quando os dias ficam difíceis, nenhum dos dois precise enfrentar o caminho sozinho.

Marcelo e Juliana celebram 30 anos de casamento. E continuam escolhendo um ao outro.

Aline Menezes Kunz