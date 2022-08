A mais profunda e completa definição da palavra pai tem nome: Ademir Moura dos Santos

“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal” (Salmo 127).

O pai deve ser referência, ponto de conforto e amor, pessoa de confiança e fé, para guiar os filhos pelos caminhos. Do outro lado, os filhos são combustíveis para o pai: de luta, perseverança, aprendizado e cuidado.

Pai é quem cria, esse é um dos hits do momento do Tierry e tem muita relação com a história deste dia especial a todos os pai que, independente de ter a relação de sangue, amam e são verdadeiros heróis aos seus filhos(enteados).

Que laços sanguíneos não definem família, não restam dúvidas. Mas como não se emocionar com depoimentos de uma alegretense que enaltece o companheiro, por ser pai dos filhos que ela teve em um intervalo do relacionamento deles, além disso, também ajuda a criar os netos – inclusive dois o chamam de pai.

Essa é a história de Ademir Moura dos Santos de 54 anos e quem vai relatar é a esposa, Sandra Carrion.

Ela inicia destacando que são dedicados pelo amor deles e unidos pelos filhos e netos. Sandra e Ademir se conheceram na juventude, ela tinha 18 anos. Eram grandes amigos e frequentavam bailes juntos, até que iniciaram um relacionamento que durou cerca de dois anos e nasceu o primogênito – Vanderlei.

Contudo, por situações adversas romperam a relação e cada um foi para um caminho. Mas o destino os uniu novamente 15 anos depois e Sandra tinha mais duas meninas, Eduarda e Monique, mesmo assim, o amor e a relação de Ademir com as crianças sempre foi muito forte e, a partir daquele momento, eles nunca mais se separaram.

Ademir, além de retomar o convívio diário com o filho, assumiu as filhas de Sandra. A paternidade sempre foi algo muito presente em Ademir e ele participa de forma integral na vida de todos. Sandra acrescenta que nas reuniões da escola, apresentações e em várias situações do dia a dia, todos sempre preferiram o pai com eles.

Alguns anos depois, a chegada dos netos deu um novo capítulo à vida da família e, mais uma vez, Ademir foi gigante ao assumir os netos, Eduardo e Dominique. Um deles ficou com eles até um ano e o outro eles têm a guarda permanente, inclusive o neto o chama de pai.

Mais recentemente, teve a chagada do Henry Gabriel e, mais uma vez, o avô(pai), entrou em ação e a referência de pai é Ademir. Sandra cita que ele é muito participativo, aquele pai que fica à noite acordado, troca fraldas e se preocupa o tempo todo se eles estão bem.

Mesmo os filhos adultos, são uma preocupação constante. “Só eu e ele sabemos dos nossos sacrifícios para criação dos nossos filhos e tudo que já realizamos em prol de nossa família.

Em relação às minhas filhas, eles não são parentes de sangue, mas são pai e filhas. Meu marido faz muito mais do que o necessário e do que o esperado para cuidar de todos. Quando elas choravam, ele estava sempre lá, assim é com nossos netos. Quando todos precisam dele, ele está lá. Nós não usamos o termo ‘padrasto’. Ele é o pai. Eles são muito parecidos e o amor de um pai é profundo.

Eu acho que Deus dá um dom para o homem que é ser pai, e esse dom é maravilhoso. A gente não pode desistir com as dificuldades. Elas estão aí para fazer a gente amadurecer. Têm coisas que só a gente passando para saber. Ele é um grande pai para nosso filho biológico, para as enteadas que o consideram pai e para nossos netos(dois) que também o chamam de pai, sendo que um dos netos criamos até um ano”- comenta.

“Quando eu me tornei pai, aprendi a amar incondicionalmente. Aprendi a me superar e me exigir sem nenhum tipo de recompensa para dar o melhor de mim aos meus filhos. O período longe do meu filho, em razão da separação com Sandra foi uma tortura”, reflete.

Ademir conclui: a vida gira em torno da minha família e dos meus filhos.