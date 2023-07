A menima que veste só rosa e quer ser estilista

Ser autêntico pode chamar atenção e até provocar comentários e comportamentos avessos. Porém, é um ato de quem ousa ser como quer sem se impotar com reações alheias. Isabela Machado Moraes, desde criança, se diz apaixonada por rosa, pelo mundo da barbie e seu sonho sempre foi ser estilista (desejo que ainda guarda). Salienta que seu estilo não vem desta febre barbiecore do lançamento do filme. Em 2018 decidiu começar se vestir com modelitos na cor rosa e, ainda mudar a cor do cabelo- metade rosa, metade roxo.

A jovem de 20 anos diz que algumas de suas inspirações para se vestir assim, além da tendência, vem da cantora Melaine Martinez e de Jules de Euphoria. Ela cursa Pegagogia na UERGS e como trabalha com crianças afirma que eles super aprovam este estilo. -No começo eu me vestia de vez em quando, mas hoje meu roupeiro tem 97% de roupas rosas. Algumas, inclusive eu mando fazer em empresas de costuras”. E nesta vibe de ser vestir assim, a futura pedagoga já coleciona 34 saias, a maioria rosa e atesta que o cabelo não estraga com as cores, porque o tonalizante tem creme com a cor, sem amônia e não danifica o cabelo.

Isabela Machado -a menina que veste rosa

Isabela Machado comentou que sente que as pessoas, às vezes, a olham com surpresa, pois na verdade é diferente, mas seu estilo é aceito pela família e amigos.