A missão delas é uma só: fazer o bem

Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. (Mosias 2:17).

O serviço prestado às pessoas é uma característica importante dos discípulos de Jesus Cristo. Um discípulo está disposto a carregar o fardo das outras pessoas e a consolar os que necessitam de consolo. Em geral, o Pai Celestial supre as necessidades das pessoas por meio de você.

Em geral, o serviço mais significativo é prestado por meio de simples atos cotidianos de bondade. Busque a orientação do Espírito Santo a cada dia para saber a quem pode prestar serviço e como atender às necessidades dessas pessoas.

A vida não foi feita para que pensássemos apenas em nós mesmos, na verdade, nossas maiores alegrias e bênçãos nesta vida, vem de servir ao próximo. Se nos autoproclamamos cristãos e afirmamos que procuramos seguir o exemplo do Salvador em nossa vida diária, então precisamos compreender que a estrada do discipulado compreende um vida dedicada ao privilegio de servir a todos os homens.

Essa introdução é para falar de duas jovens, uma norte-americana e uma baiana que estiveram no PAT e falaram sobre a experiência no Baita Chão.

Ambas são missionárias e se dedicam a levar a palavra de Jesus Cristo às pessoas, além de realizarem ações voluntárias.

Uma delas, é por meio da Sister Habbey Nye de 20 anos. Ela ensina inglês a todos que desejarem aprender, de forma gratuita, na Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias, localizada na rua Waldemar Masson, em Alegrete. Essa ação será até o próximo dia 23 de agosto, todas as terças e sextas-feiras às 19h30. A aula tem a duração de uma hora.

Além de divulgar esse trabalho voluntário, a Sister Nye na companhia da também Sister Silva ( Daniela Silva) de 21 anos, descreveram um pouco das experiências no Sul, em uma das cidades mais gaúchas do Rio Grande do Sul.

Sister Nye, é norte-americana e já está quase concluindo a sua Missão. Há três meses ela está em Alegrete e disse que, o que mais a surpreendeu foi a alimentação.

A missionária falou que nos EUA, o hábito é de uma alimentação mais reforçada à noite e, aqui, é ao meio-dia. Ela também ressaltou que ama arroz e feijão e acrescentou que há a ideia de que os americanos têm como base alimentar apenas lanches, mas isso não é uma regra.

Onde reside, há muita comida mexicana – completou.

Ela citou que embora nos EUA, o frio e a neve sejam muito mais intensos que aqui, lá, nesses dias, não saem de casa, porém, durante a Missão estão nas ruas e, desta forma “sofreu” com o inverno.

“Há mais de dez meses na missão, aqui no Brasil, considero que já tenho uma boa comunicação e falo bem português, mas no início, não foi fácil”- disse.

Já a Sister Silva, completou que o frio é algo que ela estranhou muito. Baiana, ela sorriu ao dizer que ficou inclusive doente, no início, em função da rinite e sinusite. A missionária, está no início da sua Missão e a primeira cidade foi Alegrete, ela está aqui há três meses, mas se diz apaixonada pela cultura e destacou que adora chula e se encanta com as pilchas gaúchas.

“Procuro entender as gírias, pois a forma de expressar algumas palavras tanto de um lado quanto do outro pode parecer uma ofensa e não é”- explicou.

As jovens vão ficar 18 meses longe da família. Em Alegrete, porém, acrescentam que serão meses de muito aprendizado.

Em relação à saudade, pontuam que é feito contato uma vez por semana, mas acabam se envolvendo muito, que a falta de casa, fica mais amena diante de tudo que podem contribuir e também aprender. “Nem sempre são só situações boas, mas tudo é para nos melhorar”- pontuam.

Ambas evidenciaram que Alegrete tem um povo muito acolhedor e que sempre foram muito bem recebidas. “Aqui as pessoas nos recepcionam com amor, também. Será um lugar que vamos levar em nossos corações. Ficamos muito felizes por estar em Alegrete”- completaram.