A morte de Dariza consternou familiares e amigos em Alegrete

Ela tinha um sorriso fácil, sempre de alto astral e era uma pessoa muito batalhadora – assim os amigos e familiares descrevem Dariza da Fontoura Hamester. A alegretense faleceu no último dia 28 em Porto Alegre, depois de uma luta contra um problema de saúde(câncer).

Filha do militar Darci Hamester e Mariza da Fontoura Hamester, Dariza estava com 44 anos e deixa uma filha de 11, além dos irmãos Darcizo e Daiane. Ela era empresária e tinha uma loja de confecções em Porto Alegre(BLM), há cinco, desde que retornou para a Capital. Anteriormente estava residindo em Sorriso no Matogrosso. Sempre foi extrovertida, gostava de reunir a família e tinha sorriso fácil e franco.

“É com muita dor no peito, no coração e na alma que nos despedimos da nossa querida prima Dariza. O seu sorriso “FÁCIL” jamais será esquecido por todos nós. Essa alegria contagiante, estava sempre bem com tudo e com todos. Que DEUS te receba e que esteja ao lado dele minha querida prima. Foi uma grande e lamentável perda, ainda é difícil de assimilar, pois vi no teu olhar a vontade de vencer essa batalha, nos passando a coragem e fé para pedirmos por tua cura, mas DEUS quis você com ele, então vá na luz minha querida prima, é com muita tristeza que nos despedimos agora…Te amaremos para sempre Dariza”- sintetizou Anderson Fontoura em seu perfil no Facebook.

As últimas homenagens foram realizadas na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, e o sepultamento foi às 9h30min, desta segunda-feira(30).