A nostalgia se tornou uma válvula de escape durante a pandemia

Com certeza algum dia você estava procurando um filme novo para assistir e, no final, optou por um já conhecido e que provavelmente você já decorou as falas, não é? Esse movimento de escolhermos algo considerado seguro para o nosso cérebro cresceu durante a pandemia e o isolamento social. Saber o que vai acontecer, não ter surpresas nem decepções são os principais motivos para essa escolha.

A professora de psicologia no Le Moyne College, em Syracuse (Nova York), Krystine Batcho declara que é uma reação natural o ressurgimento da nostalgia em tempos de Coronavírus: “geralmente, as pessoas encontram conforto na nostalgia quando passam por perdas, ansiedade, isolamento ou incertezas”. O sentimento de não saber como será o presente e o futuro fez com que a população buscasse a segurança do passado e suas lembranças. Uma pesquisa feita pelo grupo Consumoteca com 2 mil brasileiros mostra que 67% das pessoas estão assistindo reprises de programas de TV e filmes que já tinham visto. O mesmo tem acontecido com a música: dados divulgados pelo Spotify identificam que, nos primeiros meses de pandemia, houve um aumento de 54% na criação de playlists nostálgicas, com músicas produzidas entre 1950 e 2000.

A programação televisiva também foi bastante modificada com o início do isolamento. Gravações tiveram que parar e jogos de futebol não estavam acontecendo, então foi adotada a estratégia de reprisar grandes momentos da TV brasileira, como novelas marcantes e partidas decisivas. Esse choque de realidades movimentou muito as redes sociais, principalmente com comparações entre o passado e o presente; mas, ao mesmo tempo, encheu o coração das pessoas com a famosa nostalgia de tempos já vividos e que não voltam mais. “Acho que tem um viés de escapar da realidade mesmo estando nela. É o caso das novelas antigas: são um escape à realidade, mas, ainda assim, sobre o Brasil. Tem nosso jeito, personagens em que conseguimos nos encontrar”, refletiu a pesquisadora de tendencias Rebeca de Moraes, da Consumoteca.

Nas redes sociais não foi diferente. A famosa hashtag do Instagram #tbt (“Throwback Thursday”, em português é algo como “Quinta-feira do retorno” ou “Quinta-feira da nostalgia”) tem sido usada com muito mais frequência. O isolamento fez com que os usuários recorressem a lembranças afetivas de uma vida sem Covid-19 e, como o psicanalista Pedro Ambra explicou, “quando a gente não sabe quando vai vir e, pior que isso, a gente não sabe o que a gente quer que venha. Nesse limbo, a infiltração do passado vai tomando espaço”. Com o passado tomando espaço, as memórias e o desejo de segurança vão aumentando entre as pessoas.

Por Martina Santos