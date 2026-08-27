A nova geração de medicamentos: tecnologias que estão transformando a farmacoterapia

Hoje, diferentes áreas da ciência trabalham juntas para criar tratamentos mais precisos, sofisticados e capazes de atuar de maneiras que, até pouco tempo atrás, pareciam impossíveis.

Uma das expressões que ajudam a explicar essa transformação é first-in-class. O termo é utilizado para medicamentos que inauguram uma nova classe terapêutica ou apresentam um mecanismo de ação que não havia sido explorado anteriormente. Em outras palavras, não se trata apenas de produzir uma versão diferente de um medicamento conhecido, mas de encontrar uma nova maneira de combater determinada doença.

No Brasil, essa evolução já está chegando aos pacientes. Em 2026, a Anvisa registrou novos medicamentos que utilizam tecnologias bastante diferentes entre si, incluindo anticorpos monoclonais, terapias baseadas em RNA, tratamentos contra o câncer, medicamentos para doenças raras e novas vacinas.

Um exemplo é o garadacimabe, comercializado como Andembry, um anticorpo monoclonal aprovado para a prevenção do angioedema hereditário. Outro é o fitusirana, do Qfitlia, baseado em pequenos RNAs de interferência, conhecidos como siRNA, uma tecnologia que atua sobre a produção de determinadas proteínas e representa uma abordagem diferente para o tratamento da hemofilia.

Na oncologia, também surgem estratégias inovadoras. O Datroway, por exemplo, pertence à categoria dos conjugados anticorpo-fármaco. De forma simplificada, o medicamento utiliza um anticorpo para reconhecer determinados alvos presentes nas células tumorais e transportar até elas uma substância com ação antitumoral.

A inovação também está na maneira como o medicamento é transportado pelo organismo. Nanopartículas, lipossomas e hidrogéis podem funcionar como verdadeiros sistemas de entrega, protegendo o princípio ativo, controlando sua liberação e favorecendo sua chegada ao local onde precisa agir.

A inteligência artificial é outra peça desse novo cenário. Ao analisar grandes quantidades de informações sobre moléculas, proteínas e doenças, a tecnologia pode ajudar pesquisadores a identificar substâncias promissoras e acelerar etapas que tradicionalmente exigiam anos de pesquisa.

Até medicamentos já conhecidos estão passando por essa transformação. Em 2026, a Anvisa registrou novas apresentações de semaglutida, enquanto o lenacapavir, utilizado na prevenção do HIV, representa outro avanço importante por permitir uma estratégia de prevenção de longa duração.

O que está mudando, portanto, não é apenas o medicamento, mas a própria maneira de pensar a farmacoterapia. A ciência busca cada vez mais descobrir qual molécula utilizar, como transportá-la, onde fazê-la agir e para quais pacientes ela pode funcionar melhor.

Essa é a nova geração de medicamentos: uma combinação de química, biologia, genética, nanotecnologia e inteligência artificial que está transformando tratamentos conhecidos e, principalmente, criando novas formas de combater doenças.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567