A partir de agosto usuários do IPE Saúde terão descontos em rede de farmácias

Plano de saúde dos servidores estaduais, o IPE Saúde fechou uma parceria com a Panvel para oferecer vacinas e medicamentos com preços diferenciados para os usuários.

De acordo com o instituto, os descontos serão a partir de 40% para medicamentos genéricos, de 21% para medicamentos de referência e de 15% para vacinas. O benefício estará válido a partir do dia 1º de agosto.

As porcentagens máximas não são informadas, porque pode variar de acordo com a estratégia da empresa.

A Panvel foi a primeira a aderir ao chamamento público feito pelo IPE para a criação de um clube de benefícios, que está disponível para todos os usuários. Esse programa tem como objetivo, justamente, oferecer descontos e serviços para quem é assegurado pelo instituto público.

Para conseguir os descontos, bastará informar o CPF. Por isso, alerta o instituto, é importante que o cadastro do usuário esteja atualizado no IPE Saúde. Além da Panvel, outras empresas ainda podem se cadastrar no chamamento público para fazer parte do Clube de Benefícios.

A Panvel fechou o primeiro trimestre do ano com 373 farmácias no Rio Grande do Sul. O município de Alegrete conta com três unidades da rede, considerando também Santa Catarina, Paraná e São Paulo, são 527 unidades. Até 2025, a expectativa da empresa é que 800 operações estejam em funcionamento. Os descontos estão disponíveis em todas filiais, franquias e pontos de venda.