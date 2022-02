A partir deste sábado, Carnaval e Campereada vão movimentar Alegrete; confira as programações

O final de semana é de eventos, em Alegrete. Tem carnaval e sequência da 42ª Campereada Internacional de Alegrete.

Inicia neste sábado(26), até o dia 1º, a Descida dos blocos, que acontece na rua Venâncio Aires, Centro.

O evento é uma organização e realização da May produtora com apoio de empresas da cidade. Serão quatro dias de folia com estrutura de som com animação de um DJ e após de uma banda. A organização vai disponibilizar um gazebo para que as pessoas possam medir a temperatura e verificar o cartão de vacina .

Já, a sequência da Campereada ocorre com as seguintes atrações neste sábado(26) e domingo(27),no parque Doutor Lauro Dornelles.

26\02- Sabádo



07h30- Laço quarteto 3ª e 4ª volta. Após recuperação de armada ( 1 laçador por quarteto) e raspadinha de trio (força A e B). Na sequência, recuperação de armadas de todo o quarteto.

Laço prendinha- guria- adulta e laço mãe e filho(a), vô e neto(a), vô, pai e neto(a), pai e filha, piá, guri, veterano e vaqueano (acima de 70 anos).

Também vai ocorrer a gineteada em bovino(classificatória) e uma das provas que sempre leva um bom público que é a gineteada em aporreado(classificatória). O show da noite será com Jorge Guedes e Família.



Já no domingo(27), o movimento começa muito cedo às 6h30in, com tiro de laço rapaz (até 18 anos incompletos), tiro de laço letrado. Também ocorre a final do laço quarteto 4ª e 3ª força e a prova laço casal.

Dentre as atrações o público pode apreciar a esquila martelo na pista de julgamento, após, laço do lenço masculino e laço do lenço feminino.

Já à tarde, às 14h, tem as provas do couro, pega do consumo, cura do terneiro e final da 2ª e 1ª força, encerrando com a final da gineteada em bovino (classificatória e final) e gineteada em aporreados

(classificatória e final). A atração musical será Sandro Coelho.

O coordenador, Cléo Trindade, destaca que não é necessário a comprovação das três doses da vacina. É obrigatório que as pessoas apresentem a carteirinha com, no mínimo, duas doses.